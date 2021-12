Toronto é sinônimo de modernidade, cultura e diversão

Maior e mais populosa (6 milhões de pessoas no seu entorno) cidade do Canadá, Toronto está localizada às margens do lago Ontário (que a separa do estado de Nova York, já nos Estados Unidos). É o principal centro financeiro do país e até o fim da Segunda Guerra Mundial, sua população era predominantemente de origem inglesa e outra parte menor, francesa. Hoje metade é de imigrantes, que formam um total de cerca de 150 etnias. E isso faz toda a diferença.

Por todos os lados, a cidade respira cultura, agito e modernidade. É um polo cultural e de lazer com marinas, parques, hotéis de luxo, cafés, grandes restaurantes, museus, galerias de arte, teatros, lojas de antiguidades e artesanato. É considerada a Nova York, a Londres ou, até, a São Paulo do Canadá. Mas sem a sujeira nas ruas e com uma população muito gentil.

De tão diversos, seus bairros são quase independentes. Há espaço para áreas com restaurantes, lojas e serviços típicos da Itália, Índia, Polônia, China, Alemanha, Portugal, Brasil e Grécia, entre outros países. Toronto, ainda, é um grande centro para compras, inclusive, com um "shopping" de 34 km de extensão, dentro da chamada "path", uma cidade construída por debaixo da terra e que serve de abrigo, serviço e conforto para quem prefere evitar as baixas temperaturas do longo inverno canadense.

Referência de compras, o Eaton Centre abriga mais de 230 lojas locais e internacionais que atraem um milhão de visitantes por semana. Fora as centenas de lojas em seu entorno que garantem diversidade aos consumidores.

Atrações - E se é melhor começar por cima, o topo é CN Tower, a mais alta estrutura independente das Américas, com seus 356 metros de altura. O local é aberto a visitas pagas, tem restaurante e a melhor vista de Toronto, num 360º de toda a cidade. Além de um corredor com o chão de vidro e uma varanda de aço.

Depois, volte no tempo em uma visita à Casa Loma, um castelo romântico da virada do século 20. Pode-se ainda observar tigres, ursos polares no Zoológico de Toronto e centenas de exposições no Ontario Science Centre (museus sobre ciência e natureza) ou no Royal Ontario Museum (sobre história).

Arte - Na cidade ficam as sedes do National Ballet of Canada e da Canadian Opera, a Thomson Gallery, que reúne trabalhos dos artistas canadenses conhecidos como O Grupo dos Sete; o Henry Moore Sculpture Centre, que possui mais de cem obras do artista, a Galeria de Arte Esquimó e o The Bata Shoe Museum (sobre sapatos).

Em um revitalizado centro antigo, estão também o Distillery District (antiga fábrica de bebidas que virou point cultural com lojas e restaurantes) e a West Queen West, região que agora abriga boates, galerias e hotéis butiques. imperdível

