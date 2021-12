Tobacco Road: bar mais antigo de Miami faz 100 anos

Era 1912 quando o bar mais antigo de Miami, o Tobacco Road, abria suas portas. Um século no qual passaram por suas mesas figuras lendárias como John Lee Hooker e Dr. John, algo que provavelmente não evitará seu fechamento, tristemente programado para dentro de três anos.

Várias gerações de músicos e amantes do funky, do blues e do soul transformaram o Tobacco Road, lugar de bebidas e música ao vivo, em um local histórico, carregado de lembranças que convidam a uma viagem sentimental a décadas passadas, a ritmos alheios ao dance, ao hip-hop e à música eletrônica que inundam hoje em dia as ruas de Miami.

Uma lenda urbana com traços de romance noir também envolve este local cheio de história: diz-se que o estabelecimento, que passou por vários nomes diferentes, foi, durante anos, uma padaria que abrigava, ou, melhor dizendo, escondia no primeiro andar, um local de jogo e bar clandestino.

Al Capone - Frequentou o local, aparentemente durante a Lei Seca, nada mais nada menos do que Al Capone (1899-1947), um dos gângsteres americanos mais famosos de todos os tempos, cujos camaradas usavam uma porta lateral - que se comunicava secretamente a um prédio anexo - para escapar das batidas da Polícia.

De fato, a porta ainda é conservada escondida em uma parede junto ao balcão do bar no primeiro andar, algo no que poucos clientes de hoje em dia reparam. Trata-se de uma saída que, em um tom humorístico, fica escondida atrás da fotografia em preto e branco de um policial dos anos 30 ao volante de seu carro patrulha.

Em risco - Mas a sobrevivência deste local histórico está em risco. O terreno onde fica o Tobacco Road, assim como outro solar ao lado, foi vendido para um empresário hispânico do setor do automóvel, que se comprometeu a manter um contrato de arrendamento por mais três anos.

"O Tobacco Road é um lugar mágico, com força magnética e espírito, algo que não se pode explicar", assegurou emocionado Oski González, um dos gerentes do local, que advertiu meio brincando, meio sério: "Daqui a três anos vão ter de me matar para fechar este lugar, porque o quero com toda minha alma".

Para González, músico de 43 anos e de origem cubana, o Tobacco Road está ligado a alguns dos momentos mais felizes de sua vida. Aqui conheceu a sua atual esposa, e aqui, em um de seus palcos, apresentou em 1999 a sua banda (Oski Foundation) pela primeira vez.

Em suas paredes há velhas fotografias, muitas delas em preto e branco, dedicadas às bandas e músicos que passaram por ele, entre outros John Lee Hooker, um dos pilares do blues; o mítico pianista e cantor de Nova Orleans Dr. John, a estrela do funk George Clinton e os guitarristas Albert Collins e Elvin Bishop.

