Tiradentes abre alas para a gastronomia do Brasil

Lá pelas Minas Gerais, seguindo pelos caminhos da estrada real, a cidade de Tiradentes guarda suas surpresas, mais precisamente entre os dias 23 de agosto e 1º de setembro. É quando acontece o Festival Cultura e Gastronomia de Tiradentes, a segunda etapa da Expedição Brasil Gastronômico.

Toda a cidade se empenha em conquistar os visitantes pelo estômago, tal qual faria a moçoila apaixonada com o rapaz nos idos anos 1950. Pelas ruas da cidade histórica, cursos, jantares especiais e bate-papos com chefs tomam as praças, os restaurantes e as charmosas pousadas do lugar.

A Bahia marcou presença no festival com a chef Tereza Paim, que, na última sexta-feira, comandou, junto com o chef paranaense Celso Freire, um jantar especial para aproximadamente 150 pessoas.

No menu da chef, que é proprietária do restaurante Casa de Tereza (Rio Vermelho), estavam presentes sabores da Bahia, como o amuse-bouche - uma espécie de cortesia oferecida pelo chef : dupla de fritinhos baianos, o negão (bolinho de feijoada) e o bobozinho (bolinho de bobó de camarão).

A entrada foi uma salada mix verde com musse de maturi e camarão em calda de gengibre. No prato principal, Tereza apostou num arroz de polvo com farofinha de pimenta e cítricos, uma combinação de texturas bastante surpreendente (no bom sentido).

Na sobremesa, a chef apresentou sua segunda dupla de baianos na noite: quindim e mulata assanhada, que é um bolinho cremoso feito de chocolate AMMA 70%.

Para Tereza, comida e identidade cultural andam juntas. "Existe um movimento mundial de praticar o apego, a comida afetiva, regional, que demonstra um jeito de estar no mundo. É como voltar para sua terra e comer aquela carne do sol que só tem lá", afirma.

Ela conta que a palavra essencial é conforto. "É confortável lembrar da comidinha da mãe, comer uma farofinha. O Brasil precisa se encontrar, a gente tem que respeitar a identidade de cada um".

Educação

Organizador do evento, Rodrigo Ferraz conta que, no primeiro semestre do ano, investe na Expedição Brasil Gastronômico, que pesquisa toda a cadeia produtiva da comida: as regiões, o produto, o produtor, o centro de distribuição e o chef, que finaliza o processo com uma receita. O festival é o passo seguinte, reunindo as informações encontradas na expedição.

Ferraz conta que começou no evento como fornecedor, e há sete anos assumiu a organização. "O mais difícil foi achar um conceito. Descobrir o caminho da educação foi um norte, ajuda a desenvolver o evento", diz.

Durante o festival, o Senac oferece cursos, palestras e outras atividades educacionais ligadas à cadeia produtiva da comida. "Ficar refém das atrações é complicado. Quando você investe em educar, leva para a população o valor econômico e cultural da gastronomia".

Atrações

Entre sexta e domingo passados, o festival recebeu um público de mais de 15 mil pessoas, que compareceu às palestras, jantares, espetáculos teatrais e shows da programação.

Dentre as atrações musicais do primeiro final de semana, estavam os baianos do Letieres Leite Quinteto e o gaúcho Renato Borghetti. No próximo sábado, dia 31, o público confere a apresentação da banda Jazz 6, no Largo do Chef. Um detalhe: um dos músicos é o escritor Luís Fernando Veríssimo, responsável por tocar o saxofone.

Fora do circuito oficial do Festival, uma boa opção para quem quer dançar é a festa na Casa da Insanidade Mental. A balada é tradicional, mas bem democrática, e a playlist toca de tudo, de The Fugees a Sidney Magal.

A expectativa é de que, até o final do evento, no próximo domingo, a cidade de Tiradentes receba 35 mil visitantes. A programação completa do Festival está no site www.gastronomiatiradentes.com.br.

*A repórter viajou a convite do evento

