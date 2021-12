Tinharé figura entre os locais mais românticos do mundo

O arquipélago de Tinharé, onde estão localizados Morro de São Paulo e Boipeba, está na lista dos 10 destinos turísticos mais românticos do mundo para se passar lua de mel. Os locais foram escolhidos pela revista Lonely Planet, do grupo britânico BBC. A publicação diz que as praias são "sublimes" e destaca a segunda e a quarta praia de Morro de São Paulo.

Tinharé figura na publicação britânica ao lado de outros destinos mundiais como Quirimbas, em Moçambique, Host, na Croácia, Algonquin, no Canadá, Wilson Island, na Austrália, Estocolmo, na Suécia, Seabird Key, nos Estados Unidos, Icária, na Grécia, e Siroktabe, na Indonésia.

A viagem de lua de mel já se constitui um segmento explorado pelo empresariado local. Os hotéis e pousadas tanto em Morro de São Paulo, quanto em Boipeba oferecem pacotes especiais, com passeios, jantares românticos e programações especiais para os casais. O destino também é escolhido para casamentos e celebrações nupciais.

