The New York Times recomenda tour em Salvador

O jornal americano The New York Times divulgou nesta quinta-feira, 24, uma matéria sobre os pontos turísticos e um tour em Salvador. É a segunda vez, em janeiro, que o jornal fala do turismo na capital baiana.

O jornalista Seth Kugel dá dicas de um roteiro de 36 horas, onde é possível visitar a cidade que, segundo o texto, é "mergulhada na cultura afro-brasileira, rica em literatura, palco de uma vida noturna vibrante".

O valor baixo do transporte coletivo facilita a locomoção, afirma o jornalista. As indicações incluem o bairro de Santo Antonio Além do Carmo, região repleta de ateliês, cafés e bares com música ao vivo. O Forte da Capoeira também é sugerido por guardar a tradição de rituais africanos trazidos ao Brasil durante a escravidão.

Para hospedagem, uma dica é o restaurado Palace Hotel, onde Orson Welles e Pablo Neruda se hospedaram.

adblock ativo