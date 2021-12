The New York Times lista locais turísticos para turista visitar em 36 horas

Quanto tempo é preciso para conhecer Salvador e os seus principais atrativos turísticos? Para o The New York Times, um dos jornais mais reconhecidos do mundo, apenas 36 horas.

Divulgada nesta quinta-feira, 24, a matéria do veículo de comunicação lista alguns lugares para o turista aproveitar na cidade durante este (pequeno) período. No texto, o repórter descreve a capital baiana como rica em literatura e mergulhada na cultura afro-brasileira.

Dentre os locais indicados, estão o Forte de Santo Antônio Além do Carmo, o Museu Afro-Brasileiro, a Igreja de São Francisco, a Casa do Rio Vermelho, a Feira de São Joaquim, e alguns restaurantes, a exemplo do Larriquerrí, Donana e o Mistura, no bairro de Itapuã.

Com relação a hospedagem, a publicação novamente sugeriu o Fera Palace Hotel, no Centro Histórico. O local já recebeu hóspedes históricos, como o cineasta americano Orson Welles e o poeta chileno Pablo Neruda.

Entretanto, esta não foi a primeira recomendação de Salvador pelo renomado jornal. Em outra lista, divulgada no início de janeiro, a capital baiana foi o único destino brasileiro entre os 52 selecionados para visitação em todo o mundo.

Confira a reportagem completa em inglês clicando aqui.

