Terceira edição do Salão Baiano de Turismo começa na quinta

Com o tema "Todos os cantos e encantos da Bahia", será aberto nesta quinta-feira, às 14 horas, o 3º Salão Baiano de Turismo, no Centro de Convenções, com solenidade presidida pelo governador Jaques Wagner. O evento, gratuito, vai até o dia 10 e estará disponível ao público nos dois últimos dias.

A edição deste ano traz como novidade a participação das agências de viagem (que realizam um feirão com expectativa de vendas de até R$ 2,5 milhões), do setor hoteleiro (com o hotel-conceito) e a ampliação da participação do setor gastronômico.

O evento conta ainda com o Núcleo do Conhecimento, com mesas-redondas, cursos e palestras. Com apoio do Sebrae, no dia 9, às 14 horas, a especialista e diretora da GO Associados Gabriella Otto falará sobre mercados e turismo de luxo.

Pacotes

Representantes das entidades que participam do salão falaram sobre o evento durante visita ao A TARDE.

O presidente da Bahiatursa, Diogo Medrado, destacou a participação de representantes de 86 municípios baianos, divididos no espaço das 13 zonas turísticas do estado, apresentando em folhetos e produtos o que há de melhor em cada região.

A venda de pacotes turísticos com descontos de até 30% por 32 operadoras que estarão no salão foi definida como uma grande ação de varejo pelo presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens (Abav-BA), José Alves Peixoto Júnior. "Este pode ser um ótimo presente do Dia das Mães", lembrou.

Nas quatro edições anteriores da feira de turismo da Abav, esta funcionou ao mesmo tempo que o salão, mas em outro pavimento.

Esta é a terceira edição com a presença da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis - Bahia (Abih), disse o presidente da entidade, José Manoel Garrido.

Este ano, segundo ele, a feira terá um caráter mais comercial, com oportunidades para hoteleiros do interior. A Abih vai funcionar na feira com um estande no formato de um hotel, com modernas tendências de mercado.

Cozinha Show

Luiz Henrique do Amaral, da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel Bahia), falou sobre o estande Cozinha Show, onde chefs exibirão seus talentos. O festival Brasil Sabor também terá espaço no local.

Weslen Moreira, diretor de serviços turísticos da Bahiatursa, destacou ainda a feira de artesanato e as exibições de manifestações culturais. O salão contará ainda com vendas de produtos turísticos da Copa do Mundo e do São João, ressalta ele.

