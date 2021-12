Temporada de neve no Chile

Nesta sexta-feira, 21, começa, de fato, o inverno no Hemisfério Sul, época em que alguns destinos do nosso continente se tornam favoritos dos brasileiros.



O Valle Nevado, a cerca de 60 km de Santiago (Chile), é um desses lugares favorecidos pela temporada mais fria do ano. A paisagem da Cordilheira dos Andes, que permite olhar para o horizonte e ver montanha e neve até onde não se pode mais, faz brilhar os olhos dos que anseiam por conhecer a neve ou praticar esportes como esqui e snowboard.

A maior estação de esqui da América Latina possui 41 pistas, três hotéis, restaurantes e lojas especializadas. A proximidade da capital e a facilidade de acesso fazem com que o local seja escolhido, quando comparado com outras estações de esqui chilenas e argentinas.

Na alta temporada de 2012, a estação foi visitada por 60 mil brasileiros, 25% mais do que 2011. Este ano, o Valle Nevado Ski Resort inaugura um teleférico de cabine fechada.

Outra novidade para este inverno é a abertura da terceira fase da área de serviços Curva 17, onde acontece o embarque no novo teleférico e estão modernos armários, lanchonete e o acesso ao setor hoteleiro.

Hospedagem - O perfil do turista deve ser levado em conta na hora de planejar a viagem e escolher a hospedagem e a quantidade de dias dedicados ao Valle Nevado.

Quando nunca se praticou esportes de inverno, e esta é uma das prioridades da viagem, é válido hospedar-se em um dos hotéis ou apartamentos do complexo por algumas noites, já que, para a maioria, dominar esqui ou snowboard é tarefa das mais difíceis, a qual não se aprende do dia para a noite.



A estação possui hotéis nas categorias três, quatro e cinco-estrelas. Na alta-estação, três noites no Hotel Três Puntas (o mais barato deles) custam US$ 822 (cerca de R$ 1.780), por pessoa em apartamento duplo. Quem optar pelo hotel cinco-estrelas que dá nome ao complexo, pagará quase o dobro: US$ 1.554 (R$ 3.366). Para quem a neve não é novidade ou já tem experiência com os esportes, uma boa opção é hospedar-se em Santiago e passar um dia no Valle Nevado. Assim, podem-se garimpar hospedagens mais em conta e aproveitar os encantos da capital chilena.



Alguns roteiros de operadoras brasileiras incluem o passeio. O pacote de quatro dias da CVC (com aéreo partindo de Salvador, hospedagem em Santiago e um dia na estação de esqui) pode ser adquirido a partir de R$ 3.696, por pessoa, em quarto duplo.



A Flytour oferece seis dias de hospedagem em Santiago, visita a uma vinícola e três dias de excursão ao Valle Nevado a partir de US$ 1.197, ou R$ 2.604 (preço sem aéreo, por pessoa, em quarto duplo).



"Este pacote atende tanto ao esquiador profissional quanto ao turista que quer levar a família para conhecer a neve", afirma Márcia Rosa, diretora operacional da Flytour. Para ela, os destinos da América do Sul são preferidos pela facilidade de acesso, idioma e oferta de passagem com milhas.

Também é fácil contratar o tour de um dia em várias agências chilenas, podendo incluir transfer do hotel, ticket de acesso, equipamento e aulas.



O pacote básico da operadora Ruta Chile sai por US$ 171 (cerca de R$ 369) e ainda conta com uma parada em Farellones, um dos poucos povoados de montanha do país, situado a 2.700 m ao nível do mar.



Quem optar por desbravar o destino longe das excursões, pagará mais. Pode-se alugar um carro (um fim de semana custa, em média, US$ 105 ou R$ 227) e aproveitar também para conhecer duas estações de esqui que ficam no caminho: El Colorado-Farellones e La Parva, de onde se tem bela vista de Santiago.



A estrada, apesar de bem sinalizada, é formada por 40 curvas, que, dependendo das condições climáticas, podem requerer experiência dos motoristas. Esta escolha implica ainda um cuidado a mais, un poco raro (estranho) para os brasileiros.



Na subida do acesso ao Valle Nevado, o motorista tem que colocar correntes nas rodas para evitar que o carro derrape ou atole na neve. Um posto ao lado da polícia aluga o equipamento por R$ 6,50 ao dia.



Outros custos mínimos de viajantes autônomos são o ticket de acesso ao complexo (aproximadamente R$ 180) e o aluguel de equipamento (por volta de R$ 100).

Pistas e aulas - Valle Nevado tem 41 pistas e opções para praticantes de snowboard e esqui de diversos níveis: 10% das pistas destinam-se a principiantes, 36% ao nível intermediário, 33% aos avançados e 21% aos experts.



Para as primeiras experiências, aulas são essenciais e se dividem nos níveis iniciante, avançado, freestyle e freeride, em que as manobras radicais são o objetivo principal.



"É uma das melhores pistas que já vi. Os teleféricos são rápidos, passam com frequência e os equipamentos novos", afirma o analista de sistemas Danilo Ribeiro, que visitou a estação de esqui em 2010.



Como já tinha experiência com snowboard, o baiano optou por contratar um tour de um dia. "Quis me desafiar, primeiro escolhi uma pista acima do meu nível, mas passei mal na subida por causa da altitude. É sempre bom estar acompanhado".

