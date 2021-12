Temporada de cruzeiros começa menor

A Bahia tem figurado cada vez menos na rota de cruzeiros marítimos do país. O estado que, há três anos, chegou a receber 300 mil visitantes oriundos dos pacotes turísticos em navios, espera agora registrar cerca de 180 mil visitantes na temporada 2014/2015, iniciada em outubro e que se estende até o final de março do ano que vem.



Pela programação da Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba), estão agendados para o período, 68 cruzeiros passando pelos portos de Salvador, sendo que alguns também devem atracar em Ilhéus, no sul do estado. No ano passado, foram 81 embarcações no mesmo período, com 204 mil visitantes.



Para o presidente da Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba), José Muniz Rebouças, a redução no número de cruzeiros, em comparação a 2014, é reflexo natural da realização, este ano, da Copa do Mundo da Fifa.



"É evidente que, este ano, o interesse maior pelo Brasil se concentrou no período da Copa, o que provavelmente vai afetar a movimentação na temporada que se inicia", afirmou Rebouças.



De acordo com a Codeba, mesmo que aconteçam novos agendamentos, a expectativa é de que os números da atual temporada mantenham-se inferiores ao da anterior.



Pela programação, somente para esta semana, estão sendo aguardados três navios: amanhã, às 13h, aporta na cidade o transatlântico MSC Lirica, com 1.560 passageiros de rota iniciada em Fortaleza. Na quarta-feira e no domingo, chegam o Explorer e o Marina, cada um trazendo, respectivamente, 3.114 e 1.258 visitantes do Rio de Janeiro e Recife.



Praticagem



A saída da Bahia da rota dos cruzeiros é uma das questões que foram levadas ao secretário de Turismo do Estado, Pedro Galvão, pelo trade turístico. "Todos reclamam mesmo é dos preços absurdos cobrados pela praticagem no estado", revelou Galvão, referindo-se aos serviços prestados por empresas credenciadas à Marinha que oferecem profissionais, chamados de práticos, que auxiliam o comandante do navio na atracagem no porto.



"É um monopólio que vem atuando no estado sem que não se tome nenhuma providência, prejudicando este ramo do turismo que é importante tanto para as atividades de receptivo, quanto de venda de pacotes", diz o presidente da seção baiana da Associação Brasileira de Agentes de Viagens (Abav), José Alves Peixoto Junior. As praticagens estão sob a alçada da Marinha.



Em tabela divulgada pela Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos (Abremar), o Porto de Salvador tem uma das tarifas mais caras do mundo, seguido de Santos e Ilhabela. As tarifas chegam a custar, respectivamente, 2.789%, 1.080%, 892% a mais do que no porto de Barcelona, na Espanha. A agência LR Turismo informa que, aqui, os práticos cobram US$ 25 mil. Na Europa, o valor é US$ 5 mil.

