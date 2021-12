Templo Watt Arun, na Tailândia, ficará fechado por 3 anos

O Watt Arun de Bangcoc, na Tailândia, também conhecido como o templo do amanhecer, fechará suas portas para turistas e visitantes durante os próximos três anos para passar por reformas e manutenção, informou nesta sexta-feira, 20, a imprensa local.

Os trabalhos na estrutura principal e em várias instalações anexas começarão na próxima terça-feira e espera-se que sejam concluídos em 2016. Esta será a reforma mais importantes feita no templo nos últimos 14 anos, segundo as autoridades tailandesas que, em ocasiões anteriores, não consideraram oportuna a interdição do monumento para a visita dos turistas.

Durante os trabalhos, dirigidos pelo Departamento de Belas Artes do país, além da estrutura principal, de 81,85 metros de altura, será realizada uma exploração subterrânea para determinar o estado de conservação dos alicerces do templo construído no século 17.

Os abades do templo, além disso, pediram à Autoridade de Turismo da Tailândia a construção de uma réplica de quatro metros de altura da estrutura principal para minimizar a queda das receitas do setor turístico. O Watt Arun é uma das atrações turísticas mais importantes de Bangcoc, visitada por milhões de turistas estrangeiros e locais todos os anos.

Segundo as autoridades tailandesas de turismo, espera-se que neste ano o templo atinja a marca 25 milhões de visitantes.

