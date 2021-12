TAM lança voo Brasília-Orlando e aumenta oferta para turista

Desde sexta-feira, e agora diariamente, a TAM passa a operar mais uma opção de voo do Brasil para os Estados Unidos. É a rota Brasília (DF) / Orlando (Flórida), que chega para beneficiar principalmente o viajante que parte do Norte e Nordeste do País.



Além da distância ser menor para essas regiões, a ideia é aproveitar o conforto do Aeroporto Internacional de Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek (atualmente o segundo maior do país em número de movimentação de passageiros, depois do aeroporto de Guarulhos), que após a recente reforma passou a ser um dos mais modernos do Brasil.

"Esta nova rota foi bastante planejada, pois Brasília representa uma opção muito vantajosa para conectar com rapidez os passageiros com origem ou destino no Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil", afirma Claudia Sender, presidente executiva da TAM S.A. e da TAM Linhas Aéreas. "Com o Grupo LATAM Airlines, passamos a oferecer a maior conectividade na região e o melhor e mais moderno produto para os clientes que viajam ao exterior nas rotas entre a América do Sul e a América do Norte", adiantou.



O voo JJ8048 é operado no Boeing 767-300ER, com 191 lugares na classe econômica e 30 na executiva. O avião também conta com serviço de entretenimento individual, que oferece 110 filmes e seriados de TV em todas as classes.



De acordo com Igor Miranda, diretor de Vendas Indiretas da TAM, a empresa é a companhia aérea no Brasil com a maior oferta de voos para Orlando. "Operamos voos diretos para Orlando a partir de Guarulhos desde novembro de 2008. Ao todo, são 12 frequências semanais. Com o lançamento da rota a partir de Brasília, ampliaremos esse número para 21 frequências semanais, em períodos de alta temporada, e para 14 frequências por semana na baixa temporada", garantiu.



O voo parte diariamente às 11h22 e chega em Orlando às 18h35. O percurso inverso é realizado diariamente com saída de Orlando às 22h30 (hora local) e chegada a Brasília às 7h19 do dia seguinte.



Os preços variam pela estação, mas agora em julho estão por volta de R$ 800 na econômica e R$ 2.100 a executiva. Além de Orlando, a companhia opera voos diretos para Miami a partir de Belém, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Manaus, Rio de Janeiro e São Paulo. Também operamos voos diretos para Nova York a partir de São Paulo e Rio de Janeiro.

