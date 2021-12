Tam e Lan apresentam novo design de assentos

O grupo Latam, formado pela Lan e Tam, apresentou nesta sexta-feira, 28, o novo design da cabine dos seus aviões. As empresas vão adotar um assento superfino, fabricado pela Recaro, e tem um terço do peso de seus concorrentes. Com isso, as empresas vão economizar combustível.

Como o assento é mais fino, as empresas aéreas podem colocar mais poltronas no avião, aumentando a receita, ou manter o mesmo número e aumentar a distância e conforto para o passageiro. As empresas não se posicionaram sobre o assunto.

O novo assento, revestido de couro, será usado inicialmente nos Airbus A321 da Tam em voos no Brasil e A320 da Lan. A renovação de toda a frota será gradativa.

