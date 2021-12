Soteropolitanos são os que mais desejam viajar pelo Brasil

A pesquisa Sondagem do Consumidor - Intenção de viagem mostra que 85,6% dos soteropolitanos desejam viajar pelo Brasil nos próximos seis meses. É o maior percentual entre as sete capitais brasileiras pesquisadas. Apesar de viajar pelo Brasil, 47% desejam ir para outros locais na própria Bahia. A pesquisa foi divulgada nesta terça-feira, 11, pelo Ministério do Turismo.

A Sondagem do Consumidor - Intenção de viagem é realizada mensalmente com duas mil pessoas. A pesquisa entrevista duas mil pessoas em Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo, capitais que correspondem a 70% do fluxo de viajantes no País.

