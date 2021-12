Soteropolitanos planejam viajar pelo Brasil

De acordo com a última Sondagem do Consumidor - Intenção de Viagem, 83,8% dos moradores de Salvador que declararam vontade de viajar disseram que vão escolher um destino dentro das fronteiras do país. A média das demais capitais analisadas é de (74,1%). Atrás de Salvador estão as cidades de Brasília (81,4%), São Paulo (74,8%), Belo Horizonte (70,5%), Rio de janeiro (70,4%), Recife (70,2%) e Porto Alegre (69,2%).



A pesquisa é realizada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) com dois mil entrevistados em seis capitais: Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. A sondagem faz também a segmentação do público por renda familiar, faixa etária, grau de instrução, local de residência e gênero.

A sondagem também revela que o mês de setembro registrou o maior índice de intenção de viagem do ano, com 32,1% de respostas positivas. Até então, junho e julho apareciam com os índices mais altos na Sondagem do Consumidor - Intenção de Viagem, realizada mensalmente para avaliar a disposição de viagens em um universo de seis meses. A maioria dos brasileiros (73,6%) afirmou que deseja visitar destinos fora da sua região de residência.

A região Nordeste aparece em quase metade das intenções de viagem (48,8%), seguida pelo Sudeste (18,5%) e Sul (17,9). A intenção de viajar para o exterior apresentou um dos mais baixos percentuais do ano, 23,4%, próximo ao verificado em janeiro, de 23,3%.

