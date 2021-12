Soteropolitanos desejam conhecer o próprio estado

De acordo com a última pesquisa de intenção de viagem do Ministério do Turismo, feita em outubro deste ano, Salvador é a cidade com a maior intenção de viagem dentro do próprio estado (42,7%). A cidade também apresenta o maior índice de hospedagens na casa de amigos e parentes (62,4%), entre as sete capitais monitoradas.

A Bahia é o maior estado da região Nordeste e possui o maior litoral do país, com 932 km de praia. Entre seus principais destinos destacam-se Salvador, Porto Seguro e Costa do Sauípe, o maior complexo turístico do Brasil.

A Sondagem traz dois dados relevantes para o turismo doméstico nacional: as intenções de viagem subiram de 32% para 33,5% e a vontade de viajar pelo Brasil aumentou de 70,4% para 76%, se considerados os meses de outubro do ano passado e outubro deste ano. "É uma demonstração de que o setor acumula um crescimento sustentável e de que os destinos brasileiros são competitivos e atraem um público cada vez maior", diz o ministro do Turismo, Gastão Vieira.

O estudo revela também que o tipo de hospedagem com maior crescimento foi a casa de amigos e parentes (de 35,7% para 38%) e o meio de transporte que mais cresceu para deslocamentos em viagem foi o automóvel (de 27,7% para 29,7%).

A intenção de viagem cresceu em três das quatro faixas de renda monitoradas pelo MTur. Entre os brasileiros que ganham até R$ 2.100, cresceu de 12,1% para 14,4%; entre R$ 4.801 a R$ 9.600, de 35,2% para 36,1%; e acima de R$ 9.600, de 51,7% para 57,4%, comparando outubro de 2012 a outubro de 2013.

O nordeste aparece como a região para onde a maioria (46,9%) dos entrevistados pretende viajar. A segunda região com maior intenções de viagem é o Sudeste (22,5%), seguida pelo Sul (17,9%).

A pesquisa foi realizada com duas mil pessoas em sete capitais brasileiras: Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. A sondagem traz dados da renda familiar, faixa etária, grau de instrução, local de residência e gênero dos entrevistados.

adblock ativo