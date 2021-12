Site promove tour pelo circuito dos bares e boates de SP

"O turista pode otimizar o tempo e, em uma só noite, visitar lugares que possuem o nosso aval. Tudo isso por um preço em conta, além de poder conhecer pessoas bacanas", explica Caio Paginotti, um dos integrantes da empresa Pub Crawl São Paulo. Segundo ele, o serviço foi montado com direcionamento para os turistas que vão à cidade para congressos, palestras ou visitar a família e que não ficam muito tempo.

Entretanto, a procura é grande, não só entre os turistas estrangeiros e brasileiros, mas também entre os paulistanos que desejam conhecer melhor os points da cidade. "O evento acabou atraindo muito paulistano que procura interagir com pessoas diferentes e conhecer lugares novos", explica.

O viajante que se inscreve no site paga o valor de R$ 40 (mulher) e R$ 60 (homem), podendo escolher, atualmente, entre dois roteiros: Vila Madalena e Rua Augusta. Percorrendo a cidade a pé, junto ao grupo, o crawler, como é chamado o participante, tem direito a uma hora de bebida e comida de graça no ponto de encontro pré-estabelecido. O pagamento também dá direito a entrada nos bares do roteiro, ônibus até a boate, quando preciso, e descontos com os parceiros da empresa. No final da noite, o crawler tem direito a uma entrada VIP em uma das baladas mais agitadas da cidade. O pagamento só pode ser feito em espécie. As saídas dos grupos são acompanhas por uma equipe composta por staffs, segurança e fotógrafo. "Andar na rua pode parecer perigoso, mas como é um grupo grande, nunca aconteceu nada", garante Caio Paginotti. Quem não lembrar o que aconteceu durante a saga, no dia seguinte, fotos da noite são postadas no site para "refrescar" a memória.

Como participar

1. Reserva Garanta a vaga no site www.pubcrawlsp.com

2. Ponto de Encontro Faça sua inscrição e aproveite 1 hora de cerveja e comida à vontade

3. Bares Conheça points bacanas da cidade e receba um shot de bebida em cada

4. Balada Entre de VIP em uma casa noturna badalada

adblock ativo