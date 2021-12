Site lista os dez melhores hotéis por menos de R$ 100

O TripAdvisor divulgou nesta quinta-feira, 15, o ranking das 10 melhores acomodações com diárias por menos de R$ 100 no Brasil, avaliados pelos usuários do próprio site. A lista é liderada pela pousada Atlantis, em Jericoacoara (CE), que obteve média de 4,73 - a maior nota é 5.

A Bahia está representada por quatro estabelecimentos hoteleiros na lista. As pousada Safira e Lua de Crista, ambas em Lençóis, ficaram em terceiro e quinto lugares, respectivamente, com médias 4,48 e 4,46. O oitavo lugar ficou com a Open House Barra, Salvador (BA), que obteve média de 4,25. Fechando a lista, outro estabelecimento baianp, desta vez em Porto Seguro, o Coroa Vermelha Praia Hotel, que atingiu a média de 4,23.

As diárias se referem ao período de 1º de agosto até 30 de novembro.

Confira o ranking com os Top 10

1. Pousada Atlantis, Jericoacoara (CE) - Média: 4,73

2. Pousada Pomar da Pipa, Praia da Pipa (RN) - Média: 4,59

3. Pousada Safira, Lençóis (BA) - Média: 4,48

4. Pousada Cabanas do Curupira, Morretes (PA) - Média: 4,47

5. Pousada Lua de Cristal, Lençóis (BA) - Média: 4,46

6. Pousada Beijos y Abraços, Natal (RN) - Média: 4,26

7. Lá em Casa Hostel-Pousada, Belo Horizonte (MG) - Média: 4,25

8. Open House Barra, Salvador (BA) - Média: 4,25

9. Tribo Hostel & Pousadas, Ubatuba (SP) - Média: 4,25

10. Coroa Vermelha Praia Hotel, Porto seguro (BA) - Média: 4,23

