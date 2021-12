Site lista os dez hotéis mais caros do mundo

O site Luxury-Hotels.com divulgou a lista dos vinte hotéis e resorts mais caros do mundo. O número 1 da lista é o North Island Lodge, no arquipélago Seychelles, localizada no Oceano Índico ocidental. Uma noite neste hotel custa US$ 5.843, o equivalente a R$ 13.780. O visitante também vai ter uma bela vista do oceano em uma ilha privada. Para chegar lá, o turista deve ir de helicóptero em um voo que dura 15 minutos. Não há nenhum estabelecimento brasileiro no ranking.

O site usou como base os preços cobrados pelos estabelecimentos em junho e julho. As taxas foram retiradas de sites dos respectivos hotéis, foram solicitados por telefone ou foram retiradas dos principais sites de reserva de hotéis da internet.

Confira a lista dos hotéis mais caros do mundo - e programe a sua viagem:

1. North Island Lodge - Seychelles - US$ 5843

2. Laucala Resort - Fiji - US$ 5040

3. Khwai River Lodge - Botswana - US$ 4060

4. Savute Elephant Camp - Botswana - US$ 4020

5. Eagle Island Camp & Spa - Botswana - US$ 3970

6. Singita Grumeti Reserves - Tanzania - US$ 3570

7. King Pacific Lodge - Canadá - US$ 3249

8. Mnemba Island Lodge - Tanzania - US$ 3100

9. Hotel Cala di Volpe - Itália - US$ 2939

10. Queen Charlotte Lodge - Canada - US$ 2800

11. Le Dune, Forte Village Resort - Itália - US$ 2778

12. Singita Lebombo Lodge - África do Sul- US$ 2634

13. Four Seasons Tented Camp - Tailândia - US$ 2470

14. The Wakaya Club and Spa - Ilhas Fiji - US$ 2240

15. Maia Luxury Resort & Spa - Seychelles - US$ 2238

16. Singita Ebony Lodge - África do Sul- US$ 2082

17. Canouan Resort - St. Vincent - US$ 2040

18. Amankora - Bhutan - US$ 1987

19. La Réserve Paris - França - US$ 1929

20. Hotel Romazzino - Itália - US$ 1824

adblock ativo