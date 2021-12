Site lista os 10 melhores resorts all inclusive do mundo

O site de viagens TripAdvisor divulgou nesta quinta-feira, 21, a lista com os 10 melhores resorts all inclusive do mundo. A seleção foi feita de acordo com a avaliação dos viajantes cadastrados no site, que dão notas aos locais. A média da diária dos resorts é de US$ 485 (aproximadamente R$ 1.090).

O primeiro lugar ficou com o Iberostar Grand Hotel Paraiso, em Playa Paraiso, no México. A paulista Edna Franzi já esteve no Grand Hotel Paraiso três vezes. "Local perfeito para passar as férias! Restaurantes espetaculares, com comida saborosíssima e staff impecável, como nunca vi antes! Quartos amplos, confortáveis, luxuosos! As piscinas são incríveis, a praia é calma tranquila, longe do agito de Cancun", opinou. Outros brasileiros também elogiaram o resort, que tem 94% de preferência do público em quase 2.500 avaliações.

O México foi o País que mais teve resorts na lista: cinco no total. A República Dominicana teve três resorts listados entre os melhores do mundo. Jamaica e Cuba foram os outros países com resorts no Top 10.

Confira abaixo a lista com os dez melhores resorts all inclusive.

1. Iberostar Grand Hotel Paraiso, Playa Paraiso, Playa del Carmen, México

2. Royalton Cayo Santa Maria, Cayo Santa Maria, Cuba

3. The Beloved Hotel, Playa Mujeres, Cancun, México

4. Iberostar Grand Rose Hall, Rose Hall, Montego Bay, Jamaica

5. Excellence Playa Mujeres, Playa Mujeres, Cancun, México

6. Le Blanc Spa Resort, Cancun, México

7. Iberostar Grand Bavaro Hotel, Punta Cana, República Dominicana

8. Secrets Maroma Beach Riviera Cancun, Playa Maroma, Playa del Carmen, México

9. The Reserve at Paradisus Palma Real, Punta Cana, República Dominicana

10. Luxury Bahia Principe Cayo Levantado Don Pablo Collection, Bahia de Samana, província de Samana, República Dominicana

adblock ativo