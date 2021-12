Site lista os 10 melhores hotéis que aceitam animais no País

O TripAdvisor listou as 10 melhores acomodações que autorizam a presença de animais de estimação no Brasil. O ranking, elaborado com base na opinião dos usuários do site, inclui hotéis, pousadas e albergues de todo o País. Na Bahia, apenas uma acomodação apareceu, a Pousada Quarto Crescente, em Trancoso.



Confira a lista:

1. Pousada Terra dos Goitis, Praia de Pipa

2. Villa-Bahia Apartments, Morro de São Paulo

3. Eco-Pousada Casa Bobo, Ilha de Boipeba

4. Quinta do Bucanero Guest House, Imbituba

5. Motter Home Curitiba Hostel, Curitiba

6. Pousada Aquarela, Morro de São Paulo

7. Canto das Laranjeiras Pernambuco, Guarujá

8. Pousada Atlantis, Jericoacoara

9. Pousada Quarto Crescente, Trancoso

10. Ponta da Piteira, Imbituba

