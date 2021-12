Shows da Broadway atraem número recorde de turistas

Um número recorde de turistas estrangeiros e jovens adultos assistiu a shows da Broadway na temporada 2012-2013, de acordo com um balanço divulgado nesta quinta-feira pela Liga da Broadway, uma associação comercial nacional para este setor de shows.

Segundo a entidade, os turistas corresponderam a 66 por cento do total de ingressos vendidos na temporada de 28 de maio de 2012 a 26 de maio de 2013, um aumento de 3 por cento em relação à temporada passada, e quase um terço dos visitantes eram do exterior.

"A temporada de 2012-2013 atraiu o maior número de compradores de ingressos de outros países desde o início do estudo, sendo que 23 por cento de todas as entradas para shows da Broadway foram para espetáculos na cidade de Nova York", disse a diretora-executiva da Liga, Charlotte St. Martin.

O 16º relatório demográfico anual da associação mostra que o número de visitantes hispânicos aumentou para 8 por cento e o de jovens adultos (18 a 24 anos) representou 14 por cento das plateias - o percentual mais elevado desde que a liga começou a elaborar os balanços.

Os dados de 2012-2013 indicam 11,6 milhões de espectadores, uma queda de 6 por cento em relação à temporada passada, que ficou compatível com a diminuição do número de semanas em que houve shows, de acordo com a liga. A renda bruta dos shows da Broadway ficou estável, em 1,4 bilhão de dólares.

