Setur intensifica ações para ampliar oferta de voos para Lençóis

Lideranças de negociações do município de Lençóis, na Chapada Diamantina, reuniram-se com o secretário estadual do Turismo, José Alves, nesta quarta-feira, 7, para discutir ações que possam intensificar a promoção do destino e ampliar a oferta de voos para a região.

Uma das propostas apresentadas foi um calendário de eventos, promoção capaz de contribuir para ampliação do fluxo turístico para a cidade, que já abriga o Festival de Música de Lençóis.

A Setur intensificou também as articulações com companhias aéreas e agências de viagem com aumento da frequência de voos para a região, proporcionando mais conforto e acessibilidade aos visitantes.

Chapada Diamantina

A ampliação da oferta de voos para Lençóis beneficia outras localidades da Chapada Diamantina, que possui outros importantes destinos turísticos, como Vale do Capão, Mucugê, Andaraí, Iguaquara, Igatu e Ibicoara. Associada ao turismo de aventuras, entre outras modalidades, a região é notória pela exuberância da natureza, com montanhas, rios, cachoeiras e uma flora diversificada.

Estiveram presentes na reunião na sede da Setur, em Salvador, o prefeito de Lençóis, Marcos Araújo, o presidente do Conselho Municipal de Turismo de Lençóis (Contur), Anselmo Macedo, o coronel Valter Araújo, do Comando Regional da Polícia Militar, e empresários dos setores hoteleiro e de restaurantes, entre outros.

