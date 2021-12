Setur e Secult lançam novo guia de museus de Salvador

A Secretaria do Turismo (Setur), a Bahiatursa e a Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult), através do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (IPAC), lançam na próxima quinta-feira, 27, às17h30, no Palácio da Aclamação, no Campo Grande, uma nova edição bilíngue do Guia de Museus do Centro Antigo de Salvador. O lançamento ocorre justamente no data em que se comemora o Dia Mundial do Turismo.

O lançamento integra a 6ª Primavera dos Museus, evento que acontece em todo o Brasil sob orientação geral do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) do Ministério da Cultural, e que na Bahia é promovido pela Diretoria de Museus (Dimus) do IPAC.

Na ocasião será iniciado o Ciclo de Palestras que comemora os 100 anos do Aclamação, imóvel tombado como Patrimônio Cultural, que foi residência dos governadores baianos de 1911 a 1967, e que hoje sedia a Dimus/IPAC. O ciclo se inicia com a palestra 'A expansão urbana da cidade de Salvador' com a arquiteta e mestre em História Social, Socorro Martinez.

Guia - Em formato de folder dobrável, a publicação com fotos e desenhos reúne descrição do perfil e acervo de cada um dos 34 museus da área do centro antigo da capital baiana, com horários de visitação, endereços e telefones.

Um mapa que reproduz as principais ruas, avenidas, largos e praças da área central da cidade está na outra face do impresso, indicando a localização de terminais de ônibus, porto marítimo, aeroporto e pontos turísticos como Terreiro de Jesus, Mercado Modelo, Elevador Lacerda, Largo do Pelourinho, Forte São Diogo e Farol da Barra.

O Guia de Museus do IPAC/SETUR antecipa as ações para a temporada de verão 2012/2013 e busca reforçar a campanha pela frequência aos museus estaduais. Dados da SETUR com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) mostra que Salvador atrai 28,8% de turistas do total de 100% do Estado, o que equivale a cerca de dois milhões de pessoas do Brasil e do mundo. O fluxo turístico doméstico com destino a Bahia, em sua maior parte, é durante o verão, quando a cidade oferece diversas atividades culturais aos seus visitantes.

