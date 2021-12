Serra Gaúcha: cenário usado em filme vira passeio turístico

A estação da Maria Fumaça, de Garibaldi, e um dos vagões do trem, que faz tradicional passeio cultural da região da Uva e do Vinho, na Serra Gaúcha. Este foi o local escolhido para as gravações de O Filme da Minha Vida, que acontecem até o final de maio. Tanto a estação quanto o vagão foram reformados para voltar aos anos 60, época do filme.



"É cenário típico dos trens de locomoção da época. O vagão traz bancos originais, revestimento em madeira, cortinas, acessórios e pintura da década", explica Bruna de Souza, responsável pelo marketing da Giordani Turismo, empresa que opera a Maria Fumaça e que executou o projeto de restauração, sob coordenação de Claudio Amaral Peixoto, diretor de arte. Após as filmagens, o vagão restaurado será incorporado ao passeio de Maria Fumaça.

O filme da vida de Selton



Com direção e atuação de Selton Mello, O Filme da Minha Vida é baseado no livro Um Pai de Cinema, do chileno Antonio Skármeta. Ambientado em 1960, o enredo do filme conta a história de Tony, um jovem que retorna da faculdade para a pequena cidade em que nasceu no Sul do Brasil, onde decide se tornar professor depois de saber que seu pai não mora mais lá. O elenco conta com Vincent Cassel, Johnny Massaro, Bruna Linzmeyer e Antonio Skármeta, em participação especial.

Reservas: (54) 3455-2788 ou mfumaca@giordaniturismo.com.br

adblock ativo