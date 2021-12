Sem Sair de Casa: Descontos aumentam busca de hotel pela web

Descontos, comodidade e rapidez na hora de procurar o hotel que mais se encaixa no seu bolso e nos planos da viagem. Foram esses os atrativos que convenceram a professora Valéria Rocha, de 32 anos, a optar pela internet quando precisou encontrar um hotel. "Eu ia fazer uma viagem de 2 dias, já tinha visto alguns comerciais de sites que vendem as diárias, resolvi olhar e encontrei preços bem legais, com promoções que davam cerca de 20% de desconto", conta.

De acordo com Valéria, o processo de compra foi tranquilo e não demandou muito tempo. "Primeiro eu escolhi o site, depois tive que informar qual a cidade de destino, os dias da estadia e o site retornou a busca com os hotéis disponíveis, tudo já com preço".

Atrativos - Atualmente, inúmeros sites nacionais e estrangeiros oferecem o serviço de pesquisa de melhor preço, reserva e compra de diárias em hotéis de todos os estilos: de cinco estrelas até pousada, albergues e hostels, opções de hospedagem mais baratas.

No Mala Pronta, site em que Valéria realizou a compra, após escolher dentre as opções de locais para a estadia durante as férias, chega a hora de realizar o pagamento, que tem de ser feito através de cartão de crédito ou débito com bandeiras Visa, MasterCard, AmericanExpress e Diners Club. Durante o processo de compra, o consumidor precisa ainda fornecer os dados pessoais, concordar com o contrato de prestação de serviço disponibilizado na página e aguardar a liberação da operadora do cartão, no caso das compras através do crédito.

Já no Clickhoteis, o pagamento das diárias pode ser feito em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Além de hotéis nacionais, no site o consumidor pode ainda escolher destinos fora do Brasil, como Argentina, México, Portugal e Estados Unidos, um dos mais procurados. Nestes casos, as compras não precisam ser feitas em cartões internacionais, já que os valores cobrados são cotados em reais.

De acordo com Luciane de Andrade, gerente da pousada La Siciliana, que fica na Praia do Flamengo, e disponibiliza a venda de diárias através de sites especializados, o novo nicho de comercialização tem aumentado o faturamento da empresa. "Nós anunciamos desde que a pousada foi inaugurada, há cerca de 5 anos, nos sites Decolar, Booking e Férias Brasil e, atualmente, cerca de 70% dos nosso hóspedes chegam até nós através dos anúncios nesses sites", comemora a gerente que garante que o investimento é rentável para o empresário e seguro para quem compra.

"Durante esse tempo, nós já recebemos milhares de pessoas do Brasil todo e nunca tivemos problemas com pagamento, reserva ou instalações, os hóspedes sempre voltam para casa satisfeitos", comenta.

Atenção - Porém, de acordo com a superintendente do Procon na Bahia, Gracieli Leal, o consumidor deve estar atento não só ao preço, mas a segurança e a credibilidade do site que oferece o serviço. "O Procon tem recebido muitas queixas sobre compra de diárias de hotéis e pacotes de viagens pela internet. Normalmente, os sites anunciam uma coisa e oferecem outra totalmente diferente. Já vi casos do hotel anunciar que é de 4 estrelas e chegando lá a pessoa se deparar com ratos e paredes mofadas no quarto", conta a superintendente.

Segundo Gracieli, é importante pesquisar sobre o hotel antes de fechar a compra, buscar por uma loja fixa, telefones e endereços podem diminuir a chance frustração. "Para evitar problemas, o Procon aconselha que o internauta guarde todas as imagens do quarto e do hotel que são disponibilizadas na hora da venda, troca de e-mails e boletos de pagamento. Se algo der errado, essas serão as provas para entrar com um processo e ter até o dinheiro devolvido", explica.

Em casos de quartos, estrutura de entretenimento e até mesmo refeições oferecidas pelos hotéis que não condizem com o contratado, a dica é fotografar tudo para que as fotos tiradas pelo consumidor possam ser usadas como prova durante o comparativo das imagens disponibilizadas na oferta.

Caso o serviço prestado não seja como o contratado no ato da compra, o internauta pode abrir um processo jurídico, por danos morais ou um processo administrativo, no Procon. Para isso, é necessário ter toda a documentação que comprove a compra e a diferença entre o serviço contratado e o prestado na hora da estadia. "Vamos atrás do fornecedor, e a depender do caso, o dinheiro pode ser devolvido. Apesar do grande número de queixas, não significa que não existam sites seguros. Eles existem, cabe ao consumidor ficar cada vez mais atento", aconselha a superintendente.

adblock ativo