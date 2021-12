Sapa é o ponto de partida para se visitar vários lugarejos

De manhã partimos de Hanói para o que foi, provavelmente, a mais linda experiência que vivemos até agora nesta viagem. Chegamos à cidadezinha de Sapa, a 380 km da capital, para realizar um sonho meu de muitos anos: ver os campos de arroz asiáticos. A chegada a esta região montanhosa do Vietnã foi maravilhosa. A temperatura mais baixa veio como uma dádiva depois do calor intenso dos últimos dias.

Sapa está no alto das montanhas e nasceu como um refúgio para os colonizadores franceses que não suportavam o calor da parte mais baixa do país. A cidade é ponto de partida para percorrer as vilas habitadas por minorias étnicas; grupos como os H'mong, Dzao e Pa Then, cada qual com sua própria cultura, vestimentas e idioma. Apesar de ser um destino turístico popular, tanto Sapa como os pequenos vilarejos são bastante autênticos.

Gostamos de caminhar mas, aqui, resolvemos alugar uma moto. Trini preferiu usar tênis, mas eu andei descalço a maior parte do tempo. Pisei em muitos espinhos ao longo do caminho, mas foi a decisão mais acertada. Porque, quando surgiu a oportunidade de meter-me na lama até os joelhos e brincar de pega-pega com um bando de crianças, não pensei duas vezes.

Explorar Sapa, para nós, foi enveredar por caminhos pedregosos sem saber onde iríamos chegar, esperando que a velha scooter que alugamos, caindo aos pedaços, resistisse até o final. Parar a cada dois minutos para fotografar um cenário arrebatador, uma mulher exuberante vestindo uma roupa típica maravilhosa, ou um trabalhador coberto em barro e seu enorme búfalo arando um campo de arroz. É também ser abordado o tempo todo por cada criança que passa e saúda com um veemente hello, para logo em seguida dizer bye bye, em muitos casos, as únicas palavras que sabem em inglês, já que, se tentamos seguir a conversa, elas riem envergonhadas e saem correndo.

Quando uma mulher da etnia Dzao tirava seu horário de almoço e subia com seus quatro búfalos para comer em casa, trocamos algumas palavras e a acompanhamos. As panelas já estavam no fogo, alimentado pela queima do bambu. A regulagem, claro, não era com válvula. O que define fogo alto ou fogo baixo aqui é a quantidade de bambu, que se consome rapidamente.

O almoço é o arroz ali plantado, a carne do porco criado no quintal e uma variedade de vegetais, tudo dali, da horta. Pensamos em passar a noite por ali, mas a mulher insistia que comprássemos seu artesanato. Como não tínhamos o menor interesse em adquirir nada, pagamos pela comida e fomos embora.

Pipa de besouro

Diversão aqui, para as crianças, é se meter na lama, é agarrar bicho. É empinar inseto. Sim, empinar inseto. Um garotinho tinha o que parecia ser um besouro amarrado em uma linha e, quando o bicho voava, ele saía correndo acompanhando e segurando o cordãozinho, como quem empinara uma pipa. Ninguém parece sentir falta de tablet ou celular. Alguns talvez não saibam nem o que são essas coisas.

Em Sapa eu até capinei um lote. Literalmente. Por alguns minutos tomei a enxada da mão de um trabalhador e, enquanto ele descansava e fumava seu thuoc lao, arei a terra. Sem a ajuda do búfalo… Trabalho braçal, pesado. Não durei cinco minutos. Pedi arrego, para a risada geral do pessoal. Seguimos assim, perdendo-nos por vales imponentes, caminhos estreitos e decidindo aleatoriamente por onde ir diante de uma bifurcação. Não importa a escolha: ela sempre nos levava a mais e mais campos de arroz.

Quando o tanque da moto esvaziava, a gente parava em uma venda qualquer e comprava gasolina vendida em garrafa pet de refrigerante. Se a fome batia, sempre havia um pé-sujo que servia o mais delicioso arroz frito. No último dia, achamos deliciosos rolinhos primavera com camarão e banana em um restaurante, uma feliz descoberta.

Nos arrozais inundados, descobrimos que os búfalos têm mais medo da gente do que nós deles. Àquela altura eu já estava imundo, coberto em lama, e acho que, por isso, consegui ganhar a confiança dos bichos. Me aproximei de um grupo de três, lentamente, toquei os enormes chifres, fiz carinho na cabeça. Em troca, recebi muitas lambidas daquela língua áspera, nos pés, nas pernas e, quando já éramos melhores amigos, na bochecha. A intimidade chegou a um ponto tal que até compartilhamos um pouco de capim no almoço.

