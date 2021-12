São Paulo abre as portas para a 30ª Bienal a partir de sexta

A 30ª edição da Bienal de São Paulo, que abrirá suas portas na próxima sexta-feira, exibirá três mil obras de 111 artistas, dentre eles 21 brasileiros, com o objetivo de tecer um retrato do panorama artístico atual com foco no Brasil e na América Latina.

O presidente da Fundação Bienal, Heitor Martins, contou que, nesta edição, intitulada A Iminência das Poéticas, o objetivo foi "trazer o retrato do panorama atual das artes", além de constituir um "universo representativo das questões fundamentais" que geram debate no mundo artístico.

Em entrevista coletiva, Martins disse que a Bienal de São Paulo se destaca pelo "enorme ineditismo" das peças exibidas e apontou o "grande esforço de modernização" realizado com um orçamento de apenas R$ 22,4 milhões, 20% a menos do que o valor da edição de 2010.

Martins destacou que o processo de captação de recursos foi concluído e quis detalhar publicamente a procedência das verbas, depois que, no início deste ano, a Justiça brasileira bloqueou, durante três meses, as contas da Fundação por causa de uma investigação de desvio de fundos públicos.

"Inteligente" - Enquanto isso, o curador do evento, Luis Pérez-Oramas, assinalou que a edição de 2012 se "trata de uma bienal inteligente e não bombástica". Sobre a arte procedente da América Latina, Pérez-Oramas foi contundente ao declarar que considera irrelevante a distinção geográfica.

"Já basta de pensar nos artistas latino-americanos como uma ilha", disse o curador, que acrescentou que a distinção "entre artistas latino-americanos e artistas internacionais é anacrônica e contraproducente".

A 30ª edição da Bienal de São Paulo será inaugurada no dia 7 e ficará em cartaz até 9 de dezembro, no Pavilhão da Bienal do Parque do Ibirapuera, assim como em vários locais da cidade.

Ponto de encontro - A Bienal de São Paulo tornou-se uma plataforma de pesquisa e de divulgação de outras bienais ao redor do mundo. Estão em São Paulo os curadores Fulya Erdemci, da Bienal de Istambul, Lauren Cornell, da Trienal do New Museum (Nova York), Gunnar Kvaran, da Bienal de Lyon, Yuko Hasegawa, da Bienal de Charjah (Emirados Árabes), Sofía Hernández Chong Cuy, da Bienal do Mercosul (Porto Alegre), e Massimiliano Gioni, de Veneza.

adblock ativo