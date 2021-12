Santo Amaro do Maranhão abriga os belos lençóis maranhenses

Se há, no Brasil, o dedo de alguma força divina na natureza, ele certamente pode ser visto em Santo Amaro do Maranhão. No coração da cidade está um importante trecho do belo Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses.

Bem menos conhecido do que Barreirinhas, o município que é usualmente conhecido como porta de entrada para os lençóis, Santo Amaro abriga as mais bonitas dunas e lagoas bem cristalinas.

A cidade é conhecida como o "paraíso escondido dos lençóis" e fica localizada a oeste do Parque. A verdade é que nenhuma imagem, seja ela estática ou em movimento, consegue expressar a verdadeira beleza do lugar.

A boa notícia é que a distância entre a Bahia e o Maranhão ficará um pouco mais reduzida a partir de outubro. O motivo é a abertura de um novo voo Salvador/Recife para São Luís pela companhia Gol Linhas Aéreas. Atualmente, é necessário fazer duas escalas.



Chegada nos Lençóis

A chegada até Santo Amaro, infelizmente, ainda não é muito simples. Assim, por ser um lugar pouco desbravado por grupos de turistas, o município conserva um certo ar bucólico.

Saindo de São Luís do Maranhão, o visitante precisa pegar um carro ou ônibus (custo médio de R$ 35) que o leve até o Povoado de Sangue numa viagem que dura cerca de três horas.

Chegando ao pequeno povoado, que tem na farinha de mandioca a sua maior fonte de renda, o caminho até Santo Amaro só pode ser feito em veículos 4x4: jipes ou jardineiras. A locomoção custa em média R$ 20.

As belezas naturais dos 36 quilômetros de percurso fazem com que o deslocamento, que dura cerca de 2h30, passe mais rápido. Nesse momento, valem os registros fotográficos da natureza praticamente virgem do município.

Impacto natural

Além da sede municipal, Santo Amaro é composta por várias pequenas comunidades ao seu redor. A maioria delas tem como principal atividade econômica a pesca, ainda bastante artesanal. Outra iniciativa desenvolvida é o artesanato feito a partir da palha da carnaúba e do buriti.

O turismo com foco na apreciação das belezas naturais é garantia certa por lá. Em qualquer um dos deslocamentos é sempre marcante as paisagens dos rios.



No entanto, é preciso se desfazer de certos tipos de laços contemporâneos, como o constante sinal de celular ou conexão com a internet. O wifi é certo pelo menos nas pousadas da região.

Sendo assim, o objetivo da viagem deve ser a experimentação da natureza e imersão na vivência das comunidades locais. Nesse aspecto, é indispensável o auxílio de um guia turístico para chegar tranquilamente até os lençóis.

Na comunidade de Betânia, por exemplo, as dunas são uma ótima pedida para acompanhar o pôr do sol. Já na foz do rio da comunidade de Travosa é onde o Parque começa. É importante se equipar de lanches, água e estar bem disposto para desbravar as belezas das águas cristalinas.

* O repórter viajou a convite da Secretaria de Turismo do Maranhão

