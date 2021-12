Salzburgo atrai 300 mil fãs de A Noviça Rebelde todo ano

Com suas músicas emblemáticas e seus cenários deslumbrantes nos Alpes austríacos, "A noviça rebelde" atrai espectadores de todas as idades e nacionalidades há quase 50 anos. Atrai, também, muitos turistas a Salzburgo, onde a família von Trapp da vida real viveu e onde o filme de Hollywood foi filmado em 1965.

A cidade também é muito famosa por ser onde nasceu o compositor Mozart, mas atualmente metade dos turistas oriundos dos EUA, Canadá, Reino Unido e de países da Ásia visitam Salzburgo por causa do filme, segundo o escritório de turismo local.

"Trezentos mil visitantes vêm a Salzburgo exclusivamente por causa da 'Noviça Rebelde'. É a locação mais bem sucedida da história do cinema", afirma o diretor do órgão, Herbert Brugger.

Tours de ônibus levam os visitantes aos lugares onde foi gravado o filme duas vezes por dia. Além disso, jantares e concertos temáticos do filme são realizados regularmente e o teatro de bonecos de Salzburgo criou sua própria versão do musical.

Todo dia, dezenas de turistas de todas as idades e nacionalidades entram no ônibus para ver o coreto romântico onde a personagem Liesl cantou "Sixteen going on Seventeen," a igreja in Mondsee onde ocorreu a famosa cena do casamento e o Leopoldskron Palace, onde as cenas de lago da casa dos von Trapp foram filmadas.

"É um filme para toda a família. Tivemos visitantes que vieram primeiro como mochileiros, depois com a esposa, mais tarde com os filhos e agora com os netos", conta Stefan Herzl, que organiza um dos tours.

Paisagens

As paisagens naturais com colinas e lagos azuis no meio das montanhas são um atrativo a mais. "O filme é mágico. E só ver esse cenário lindo dos Alpes já é de titrar o fòlego", diz a americana Jennifer, que fazia o tour pela segunda vez.

Com novas montagens de teatro da "Noviça Rebelde" surgindo todo ano em países como China, Japão e Índia, o interesse na história deve continuar - boa notícia para o escritório de turismo de Salzburgo, que aproveita as novas produções do musical para fazer propaganda da cidade em outros países.

Com as comemorações dos 50 anos do filme no ano que vem, Salzburgo já está em contato com a 20th Century Fox para reunir novamente o elenco do filme e organizar um tributo especial. "A história de 'A Noviça Rebelde' não está nem perto do final", diz Brugger.

