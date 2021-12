Salvador vai centralizar conexões internacionais

A companhia aérea espanhola Air Europa, do grupo Globália, vai utilizar o aeroporto internacional de Salvador como hub, ou seja, vai utilizar a capital baiana para centralizar conexões da empresa entre o continente europeu e a América do Sul.

Com a decisão, Salvador ganhou 14 novos voos internacionais e passou a ter ligação direta com o Velho Continente diariamente, a partir de Madri (Espanha), que já tem quatro voos semanais e ganhará mais três.

Na América do Sul, as novas rotas serão para as cidades de Santiago (Chile), que terá três voos semanais, Montevidéu (Uruguai) e Córdoba (Argentina), com um cada.

A companhia aérea acredita que a operação tem potencial para trazer para o estado 70 mil visitantes por ano e movimentar o equivalente a R$ 229 milhões.

"A conectividade é um poderoso incentivador econômico. Nós temos certeza de que a Bahia vai ganhar muito com esta operação", destacou o assessor da presidência do Globália, Álvaro Blome, durante a apresentação do acordo no gabinete do governador Jaques Wagner.

De acordo com uma pesquisa da fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), Espanha, Argentina, Uruguai e Chile enviam juntos cerca de 210 mil dos 558 mil estrangeiros que visitam a Bahia todos os anos.

De acordo com o secretário de Turismo, Domingos Leonelli, a Bahia disputou a instalação do hub da Air Europa com seis estados nordestinos. "Contaram a favor da Bahia os atrativos turísticos", avalia.

O estado assumiu com a Air Europa o compromisso de reforçar a divulgação dos destinos. Além disso, a empresa vai contar com o benefício legal da alíquota zero no ICMS do querosene para abastecer as aeronaves - medida que serve para estimular a atração de voos internacionais.

Pendências

Três dos 14 novos voos da Air Europa que passarão por Salvador entrarão em operação em dezembro. As rotas vão ligar a capital baiana a Madri. Os demais voos entram em atividade a partir de abril.

"Eles precisam de um prazo para organizar a operação, mas já está tudo definido, tanto com a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) como com a Infraero", disse o governador, que esteve em Brasília na última terça-feira para pedir a autorização da Anac.

No aeroporto, já estão definidos os horários de operação da companhia.

