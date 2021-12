Salvador tem maior alta na tarifa de hotéis, diz site

Salvador é a cidade-sede da Copa do Mundo que apresenta o maior aumento médio da diária hoteleira em dias de jogos do mundial, de acordo com pesquisa do site de viagens TripAdvisor.

O preço da diária cresce em média 212% na capital baiana nas datas de partidas do torneio na cidade, em comparação com os dias de junho e julho sem jogos, conforme o levantamento.

Na comparação, o valor médio para se hospedar passaria de R$ 291,67 (o segundo mais barato das cidades-sede) para R$ 909,42.

Desconfiança

O presidente do Conselho Baiano de Turismo, Sílvio Pessoa, discorda dos valores e questiona o banco de dados do levantamento. "Eu desconheço as fontes utilizadas e se foram equipamentos lineares. Quando se generaliza, acaba havendo distorção", afirma.

Segundo Pessoa, os preços de diárias de hotéis cinco estrelas nos dias de jogos estão entre R$ 700 e R$ 1 mil, o que contraria a pesquisa. O dirigente lembrou ainda que este é o mesmo site que colocou Salvador como a cidade mais cara para passar o Carnaval, com festa.

Na ocasião, o presidente do conselho "repudiou" os dados divulgados, com o argumento de que as comparações feitas com Recife e Rio de Janeiro não eram válidas.

Ele ainda levantou a suspeita de uma guerra silenciosa entre os destinos turísticos. "Nossas diárias estão no mesmo padrão da África do Sul, abaixo dos valores do Carnaval. Quando não tem jogos, os hotéis estão praticando preços normais", acrescenta.

Cuiabá, Brasília e Rio têm preços mais caros do que Salvador em dias de jogos, conforme a pesquisa.

