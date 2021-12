Salvador recebe 10 turistas em transatlânticos nesta terça

Cerca de 10 mil visitantes de cruzeiros marítimos chegam a Salvador nesta terça-feira, 4. Três transatlânticos desembarcarão na capital baiana a partir das 8h, no Porto do Comércio.



Guias e monitores do Carnaval, da Secretaria Estadual do Turismo, vão receber os turistas. Eles receberão material informativo sobre a programação nos circuitos da folia e também um cartão para baixar o Reclame Turismo, aplicativo de avaliação dos serviços turísticos no Estado.



O primeiro a chegar será o MSC Orchestra, às 8h, com mais de 3 mil passageiros a bordo.

