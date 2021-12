Salvador passa a ter voo direto para Buenos Aires, capital da Argentina. A cerimônia oficial de lançamento do voo Salvador/Buenos Aires/Salvador acontece nesta sexta-feira, 12, às 8h.

No site da Aerolíneas Argentinas, empresa que opera o voo, já é possível comprar passagens por US$ 329. Representantes da companhia aérea, da Secretaria de Turismo (Setur), da Bahiatursa e da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia (Fecomércio), além de agentes de viagens e imprensa, estarão presentes na cerimônia.

O evento acontece na Fecomércio, que funciona na Casa do Comércio, na avenida Tancredo Neves.

adblock ativo