Salvador integra rota de cruzeiro luxuoso

Com meio milhão de reais é possível comprar, hoje, um carro importado ou um apartamento de quatro quartos em um bairro de classe média-alta. Mas há, também, quem deixe de investir em um bem rentável para bancar uma viagem de cerca de quatro meses em um cruzeiro de luxo.



É o caso dos cerca de 600 passageiros que estão a bordo do navio Crystal Serenity, considerado o mais luxuoso do mundo, que aportou, ontem, na capital baiana.



Salvador é uma das três cidades escolhidas pela companhia Crystal Cruises como portos de escala no Brasil. Batizado de "Volta ao Mundo 2015", o cruzeiro, que tem duração de 108 dias, partiu de Miami (EUA), em janeiro, rumo a 44 portos de 23 lugares, como Cartagena (Colômbia), Lima (Peru) e Bora Bora (Polinésia Francesa).



O navio vai ancorar, ainda, em localidades como Macapá (Amapá), Alter do Chão (Pará), Santarém (Pará), Ilha do Diabo (Guiana Francesa) e Barbados (Caribe). O retorno a Miami está programado para o dia 4 de maio.



Até lá, hóspedes de 21 nacionalidades diferentes - em sua maioria pessoas com mais de 50 anos - vão desfrutar do mais alto conforto de suítes aconchegantes, restaurantes requintados, espetáculos teatrais, piscinas climatizadas e cassinos que mais parecem cenários de Hollywood.



Conforto e lazer



À primeira vista, a embarcação parece ser mais uma entre as tantas que chegam à capital baiana. Com capacidade para 1.070 hóspedes, ela é considerada de médio porte se comparada aos navios de cruzeiro atuais.



No entanto, é no interior que sua imponência se revela. Logo na entrada, o visitante é recepcionado em uma praça ampla, com teto em vitral, fonte de água e um piano de cauda em acrílico.



Ao longo dos 13 andares, estão dispostos cinco restaurantes. O mais despojado está localizado ao lado do conjunto de piscinas climatizadas. No local, único espaço onde é possível transitar com roupas casuais à noite, é possível pedir petiscos para acompanhar cerca de 90 tipos de drinque diferentes.



O mais elegante pede um traje mais formal e, além de servir pratos da culinária contemporânea, é palco, também, de espetáculos de dança e jantares temáticos.



Dentre os ambientes mais luxuosos estão o cassino e a tabacaria. A sala de jogos, no entanto, só entra em funcionamento em países onde a prática é permitida.



No espaço destinado à exibição de filmes, clássicos do cinema norte-americano são exibidos durante o dia. No teatro, espetáculos temáticos são apresentados.



Tendência



De acordo com o superintendente da Secretaria de Turismo do Estado (Setur), Fernando Ferrero, a partir da próxima temporada de cruzeiros - que tem início em novembro -, a Bahia pode receber ainda mais navios com o perfil de luxo.



"Com a alta do dólar, é possível que mais estrangeiros se interessem em vir ao Brasil, que é, para eles, um destino relativamente barato", afirmou Ferrero.

