Salvador ganha portal focado no turismo de experiências

Com foco no turismo de experiências, que busca estimular o viajante a mergulhar nos costumes e tradições de uma região, foi lançado em Salvador nesta quinta-feira, 27, no Dia Mundial do Turismo, o portal salvadordabahia.com.

O site é voltado para divulgação dos pontos turísticos da capital baiana e conta com mais de 200 indicações divididas entre as seções Sol e Mar, História e Cultura, Roteiros, Cidade da Música, Esportes Náuticos e Gastronomia. Preparado para plataformas digitais, o conteúdo também pode ser acessado facilmente pelo celular.

Segundo a Secretaria de Cultura e Turismo (Secult), o portal é um guia para baianos e turistas, além de disponibilizar uma agenda cultural da cidade. O material, que abrange uma rede completa de informação e entretenimento, foi pensado para fazer com que o visitante tenha vivências com a identidade do destino.

“Esse portal consolida todo o trabalho realizado pela prefeitura, desde a preparação urbanística da cidade até a qualificação dos profissionais e fortalecimento dos setores envolvidos na cadeia do turismo. Estamos disponibilizando, a partir de agora, uma ferramenta completa de apresentação da cidade àqueles que pretendem nos visitar. Comemoramos o desempenho de Salvador recuperando fluxo turístico e ocupação hoteleira, e estamos trabalhando para alavancar ainda mais esse importante setor econômico da nossa cidade”, detalha o titular da Secult, Cláudio Tinoco, por meio de nota divulgada pela assessoria da prefeitura.

No endereço, o visitante pode conferir ainda a série “Entre Tantas, Salvador”. O programa conta histórias de viajantes brasileiros e estrangeiros que se apaixonaram pela capital baiana e decidiram morar nela. Uma agenda cultural com os principais eventos da cidade é outra atração que pode ser conferida na plataforma.

Também é possível acompanhar o site por meio de perfis no Facebook, Twitter e Instagram. Na plataforma de música Spotify foram criadas playlists com temas voltados aos principais ritmos de Salvador, como axé, pagode e rock baiano, rap e MPB.

