Salvador é um dos destinos mais procurados por franceses

Salvador é um dos destinos mais procurados por turistas franceses. Na tentativa de aprimorar o atendimento a esse público, o governo brasileiro participa da International French Travel Market - IFTM, em Paris, na França. Representantes do Ministério do Turismo, da Bahiatursa e da Empresa Brasileira de Turismo (Embratur) estão no evento divulgando roteiros que integram destinos na Bahia a destinos do Rio de Janeiro e do Amazonas.



A ação foi motivada pelo aumento da chegada de turistas franceses ao Brasil. De acordo com o Anuário Estatístico de 2013, do Ministério do Turismo, o número de franceses que visitaram o país aumentou de 207,8 mil, em 2011, para 218,6 mil, em 2012. Pela Bahia, 10,8 mil turistas franceses chegaram ao Brasil, em 2011, e 12 mil turistas, em 2012.



Segundo a Bahiatursa, somente no primeiro dia de evento, parcerias importantes foram firmadas no espaço baiano, como a vinda de grandes grupos de turistas da Europa para o estado no começo de 2014. São esperados 420 turistas franceses em janeiro e fevereiro em Salvador e 800 turistas no roteiro integrado Rio, Iguaçu e Bahia.

adblock ativo