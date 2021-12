Salvador é só a 6ª cidade em turismo de lazer; Rio é a 1ª

A busca por lazer foi a principal motivação dos estrangeiros que estiveram no Brasil em 2012, segundo pesquisa divulgada pelo ministério do Turismo. O litoral, o turismo de aventura e o patrimônio cultural brasileiro atraíram 46,8% dos 5,67 milhões dos visitantes internacionais, sendo que o Rio de Janeiro foi a cidade mais visitada. Salvador, com 6,2% dos visitantes, aparece na 6ª posição.

O Rio de Janeiro é o estado brasileiro com o maior número de cidades entre as dez que mais receberam turistas a lazer no País. Além da capital, que recebeu 29,6% dos turistas estrangeiros, estão na lista Armação de Búzios (7,9%); Angra dos Reis (4,7%) e Paraty (3,5%).

O Estado de Santa Catarina também ficou bem posicionado, sobretudo pelo grande fluxo de argentinos, principal país emissor de turistas para o Brasil. A capital Florianópolis ocupa a segunda colocação geral, com 18,1% do receptivo internacional. Balneário Camboriú (5%) e Bombinhas (4,8%), destinos de sol e praia, ficaram em sétimo e oitavo lugares, respectivamente.

A lista dos destinos preferidos se completa com Foz do Iguaçu (17,3%), terceiro colocado no ranking, seguida de São Paulo (10,5%), líder quando o assunto é turismo de negócios. Atrás do turismo de lazer estão o turismo de negócios e eventos, que representa 25,3%, e a visita a parentes e amigos, com 24,4%.

O estudo foi realizado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) em parceria com o Ministério do Turismo. Os dados foram coletados em 15 aeroportos e 10 postos de fronteiras terrestres em entrevistas com 31 mil estrangeiros que visitaram o Brasil em 2012.

