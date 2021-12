Salvador é segundo destino mais procurado para Réveillon

Uma pesquisa realizada pelo buscador de viagens "Kaiak" revelou que Salvador é o segundo destino mais procurado por brasileiros para o Réveillon no Brasil. A capital baiana perde apenas para o Rio de Janeiro dentre as capitais brasileiras. No ranking geral, com destinos brasileiros e estrangeiros, Salvador fica em 4° lugar.

O Réveillon de Salvador começará no dia 28 de dezembro e irá até 1° de janeiro, com nomes como Ivete Sangalo, Jota Quest, Capital Inicial, Luan Santana, Daniela Mercury, O Rappa e Jorge e Matheus, dentre outros.

Estados Unidos na liderança

Segundo o site, Miami e Nova York, nos Estados Unidos, são os dois destinos com mais pesquisas, entre brasileiros, de voos e hotéis para essa época do ano. Em terceiro lugar fica a capital fluminense e, em seguida, a capital baiana.

Na lista dos dez mais buscados ainda aparece Fortaleza (5°lugar), Orlando (6° lugar), Buenos Aires (7° lugar), Recife (8° lugar), Florianópolis (9° lugar) e São Paulo (10° lugar).

