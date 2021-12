Salvador é o primeiro destino em viagens domésticas

A capital baiana está na primeira posição quando o assunto são as viagens domésticas (93,7%). O percentual está 13 pontos acima da média nacional (80,2%).

Salvador também alcançou o índice mais alto entre as sete capitais pesquisadas em intenção de viagens de ônibus (24,2%), embora o percentual de viajantes de carro (36,3%) e de avião (35,8%) seja maior.

A capital baiana registrou ainda o maior percentual de intenção de viagem dentro do próprio estado: 57,5%, à frente de Porto Alegre (48,2%), São Paulo (42%), Rio de Janeiro (30,7%), Belo Horizonte (15,2%), Recife (8,6%) e Brasília (5%).

A Sondagem do Consumidor - Intenção de Viagem é uma pesquisa mensal realizada pelo Ministério do Turismo em parceria com a Fundação Getúlio Vargas. Ela mede a intenção de viagem pelos próximos seis meses. São entrevistadas duas mil pessoas de sete capitais brasileiras, o que representa 70% do fluxo turístico do país.

Clique aqui para ter acesso à pesquisa completa.

Clique aqui para ouvir comentário de José Francisco Lopes, diretor do Departamento de Estudos do MTur, sobre a escolha de destinos nacionais pelos brasileiros.

