Salvador é finalista do Prêmio de Turismo

A Prefeitura Municipal de Salvador está concorrendo na final do Prêmio Nacional do Turismo 2019 com o projeto Visit Salvador da Bahia, na categoria Marketing e Comercialização do Turismo. O prêmio busca identificar projetos inovadores na área que, no caso de Salvador, tem relação com a vivência e experiência das pessoas na capital baiana, com a produção de mais de 1,6 mil peças de conteúdo. A iniciativa, que usa as redes sociais para divulgação de seu material, já alcançou 60 milhões de pessoas em todo o mundo.

O projeto apresenta ao turista dicas para viver a cidade, de dia e de noite, sob o sol ou sob a chuva, com roteiros de museus, equipamentos culturais, praias, blocos afros, restaurantes, entre outros - como dicas do que fazer na Cidade Baixa durante um dia inteiro. O projeto se vale da experiência de soteropolitanos narradas através de vídeos, fotos, web-series e textos em linguagem coloquial para contar a história da cidade e apresentar seus principais atrativos de forma a levar o turista a "sentir" Salvador.

Segundo a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult), "o objetivo é resumir boas experiências, fazendo os dias dos visitantes inesquecíveis. Os textos são cheios de dicas, fotos e serviço completo. Os artigos são matérias aprofundadas que contam histórias da cidade. A maioria engloba entrevistados e pesquisa bibliográfica".

De acordo com o secretário Municipal da Cultura e Turismo, Cláudio Tinoco, "Salvador é o primeiro destino do país com estratégia de marketing digital, não só nas redes sociais, mas com canais no YouTube e no Spotify. Com essa estratégia de promover a cidade nos meios digitais, conseguimos alcançar 60 milhões de pessoas, o que põe a capital baiana na rota dos destinos mais procurados do mundo. Isso a gente pôde ver, por exemplo, durante o feriado de 15 de novembro, quando tivemos 93% de ocupação dos hotéis", assinalou.

O gestor da Secult lembrou que em 2018, Salvador foi premiada com o Programa de Otimização de Performance (POP), na categoria "Monitoramento e Avaliação do Turismo". E, ainda segundo o secretário, há grandes chances de Salvador ser premiada este ano. "Se será em primeiro ou terceiro lugar, não sabemos. Mas apenas em ter três projetos habilitados e um deles chegando à final, já nos dá a garantia de que traremos um prêmio para Salvador".

A premiação foi criada pelo Ministério do Turismo com o objetivo de reconhecer e premiar iniciativas de destaque do turismo. A cerimônia de premiação será realizada no dia 4 de dezembro, em Belo Horizonte.

* Sob a supervisão da jornalista Regina Bochicchio

