Salvador é destaque no jornal The Independent

Salvador foi destaque no jornal britânico The Independent, na edição do último sábado, 10. A publicação traz um texto especial sobre a primeira capital brasileira, ressaltando a sua ligação com a cultura e a história.

O jornalista David Constable visitou lugares como Farol da Barra, Pelourinho, Yatch Club, Dique do Tororó e Arena Fonte Nova. Olodum e a ligação da Bahia com as religiões de matriz africana também foram citados pelo repórter, que falou ainda sobre a culinária baiana e os restaurantes Amado e Casa de Tereza, assim como os hotéis Convento do Carmo, no Centro Histórico e Zank Boutique, no Rio Vermelho.

A festa de Iemanjá, no Rio Vermelho, e a Igreja do Rosário dos Pretos, no Pelourinho, também fazem parte do relato de Constable, que recorda a passagem de Michael Jackson pelo principal cartão-postal da Bahia.

No serviço, além de falar de restaurantes e hotéis, o jornalista indica o portal oficial de turismo do estado (www.bahia.com.br) como guia.

