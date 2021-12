Salvador é destaque em revista internacional de viagem e turismo

Mais uma vez, Salvador, os seus atrativos turísticos e o hotel Fera Palace foram recomendados pela imprensa internacional. Nesta quinta-feira, 28, a famosa revista americana de viagem e turismo, Condé Nast Traveller, colocou a capital baiana como o primeiro destino de uma lista com dez lugares dignos de visitação pelo mundo.

Como opção de hospedagem na cidade, a revista destaca que Hotel ficou quatro anos em obras até ser transformado no Fera Palacel. “Um refúgio em estilo Art Déco com teto alto e piso preto e branco no lobby que lembra o glamour da cidade”, descreve a publicação.

A revista Condé Nast explica ainda aos leitores que Salvador é dividida entre Cidade Alta e Cidade Baixa e tem um dos maiores centros protegidos pela Unesco na América do Sul. “O Pelourinho é o Centro Histórico com cor de chocolate e becos de paralelepípedo, praças cheias de cafés e igrejas históricas”.

adblock ativo