Salvador é a anfitriã do Brasil em evento na França

Terceiro destino preferido dos franceses que vão ao Brasil a lazer, com a preferência de 23,2% do total, de acordo com dados do Instituto Brasileiro do Turismo (Embratur), Salvador foi a anfitriã do "Goal to Brasil", em Paris. O evento marcou a abertura oficial da Semana do Brasil na França. Promovido em parceria pelo governo brasileiro, por meio dos 12 estados que vão receber jogos da Copa do Mundo de 2014 e pela Federação Internacional de Futebol (Fifa), o evento apresenta o potencial turístico das cidades que vão sediar o torneio.

"Nosso objetivo é o de aproximar os operadores do mercado das cidades-sedes", explicou o diretor de mercados internacionais da Embratur, Marcelo Pedroso. Para ele, a Copa vai ajudar os planos do País de praticamente duplicar a quantidade de turistas internacionais até 2020. Hoje, o Brasil recebe 5,4 milhões, que deixam no País recursos da ordem dos R$ 6,5 bilhões. Esse número deve chegar aos R$ 15 bilhões anuais quando a meta for alcançada.

Salvador perde apenas para o Rio de Janeiro e Foz do Iguaçu na preferência dos franceses, de acordo com os dados da Embratur. Segundo dados da Secretaria de Turismo da Bahia, dos 570 mil estrangeiros que visitam anualmente a Bahia, 70 mil saem da França.

Ainda que tenha preferido não fazer uma projeção de aumento na atração de viajantes do país europeu, o secretário de Turismo da Bahia (Setur), Domingos Leonelli, acredita que o estado tem tudo para crescer. "Esta semana do Brasil na França na verdade é a semana da Bahia, porque começa hoje conosco e termina com a Lavagem de La Madelaine", comemorou o secretário de Turismo do estado, Domingos Leonelli, lembrando que, no próximo dia 23, acontece um quase Carnaval fora de época em Paris, com a lavagem da escadaria da Igreja de La Madelaine.

* O jornalista viajou a convite da Embratur

adblock ativo