Salvador Bus leva turistas ao Espicha Verão gratuitamente

Os ônibus turísticos do Salvador Bus vão levar os turistas até o Pelourinho, local dos shows do Espicha Verão, gratuitamente. Ao todo, três ônibus vão realizar os roteiros. Um dos ônibus, que vai partir às 17h do Hotel Stella Maris Resort, irá percorrer os principais hotéis da região de Stella Maris, Itapuã e Patamares.

Os demais veículos vão iniciar o roteiro às 17h e 18h, respectivamente, do ponto de ônibus do Jornal A TARDE (Avenida Tancredo Neves). A previsão é que todo o percurso dure em media 1h20min. O retorno será feito às 00h30, em frente ao monumento Cruz Caída.

