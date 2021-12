Safári com emoção na savana da África do Sul

O Parque Nacional Kruger é perfeito para quem gosta de emoções fortes. Seus 20.720 km² no nordeste da África do Sul são o lar de milhares de animais selvagens.

Lá, os Big Five (leão, leopardo, rinoceronte, búfalo e elefante) convivem com outras espécies e, mesmo sem saber, ajudam hordas de turistas do mundo inteiro a produzir belíssimas fotografias.

Na Reserva Privada Sabi Sand - que ocupa 65 mil hectares do Kruger -, cerca de 20 lodges (hotéis) integrados à natureza oferecem hospedagem. Os pacotes incluem dois safáris fotográficos por dia (às 5h30 e às 16h30), refeições completas, transfer e outros mimos (veja quadro).

A pergunta sobre como acontecem os safáris é, de longe, a mais recorrente no arriar das malas dos hóspedes. Todos querem saber se é perigoso seguir em jipe aberto.

"Os animais identificam o ser humano quando veem as pernas. Como no carro as pessoas ficam sentadas, os bichos acreditam que elas são parte do veículo e não atacam".

A explicação é de Kosie Lategan, 25. Ele trabalha como ranger (guia) nos lodges Sabi Sabi, há dois anos, e orienta os aventureiros sobre como se portar. "Todos devem permanecer sentados, sem gesticular e em silêncio. Basta isso", explica. E funciona mesmo.

Num assento, à frente, no Land Cruiser, vai o tracker (rastreador), responsável por identificar pegadas e avistar as criaturas, que muitas vezes estão camufladas no mato.

O tamanho dos elefantes, hipopótamos, rinocerontes e búfalos intimida. Mas, se todas as recomendações sobre a postura forem seguidas, os animais permanecem alheios, na maior parte do tempo, à presença humana.

No entanto, apesar de menores, os felinos roubam o fôlego. Observar um leopardo caminhar em direção ao veículo em que se está faz o sangue correr quente nas veias e gela o estômago. Ele passa ao lado e segue em frente.

Estima-se que em toda a Sabi Sand existam apenas seis guepardos, mas, com sorte, quando encontrados, deixam-se fotografar. O leão também intimida por seu porte. Reze (ou não!) para ele rugir e descubra por que ele é o rei da selva. Tudo mais silencia.

<GALERIA ID=19954/>

Requintes

Louise Barlow é consultora de marketing dos lodges Sabi Sabi. Ela pontua que a convivência com os animais é tranquila, mas há cuidados a serem tomados. "É comum vermos animais como gamos passeando na área dos lodges. É importante não tentar tocá-los, afinal, são selvagens", diz.

O passeio tem requintes. Ao entardecer, os hóspedes são convidados pelo ranger e pelo rastreador a participar do Sundowner. No meio da savana, todos descem do carro e são servidos com vinhos, sucos, chás e petiscos como carne seca de avestruz em palitinhos, salgados de carne de caça, castanhas e outros.

À noite, o jantar leva assinatura de chefs de culinária internacional e é à base de carnes de variadas espécies de antílope (oryx, kudu, impala), peixes da região e avestruz. Tudo regado por excelentes vinhos sul-africanos.

Há, ainda, safáris direcionados ao público infantil. A meninada de 3 a 6 anos também pode ir, desde que em carro exclusivo para a família e com autorização do ranger. Cerimônias de casamento estão em alta nos lodges. E dá para descolar desde as flores até o juiz de paz.

