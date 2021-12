Sabores artesanais destacam-se na gastronomia tradicional

Ir à Patagônia e não experimentar um prato de truta é como passar por Salvador sem saber que gosto tem um acarajé. O peixe, parente próximo do salmão, é presença garantida no menu da maioria dos restaurantes, geralmente acompanhado de legumes cozidos.

O mesmo vale para o cordeiro, que pode vir à mesa em forma de churrasco ou cozido em molho. Batata e salada são os acompanhamentos mais comuns para a carne.

Aliás, quem morre de amores por arroz deve se preparar para uma temporada de abstinência, porque este indispensável coadjuvante das refeições brasileiras passa longe da mesa dos argentinos. A boa notícia é para quem gosta de pães: por mais simples que seja o restaurante, o couvert com pão e manteiga é praxe.

Na hora da sobremesa, é comum encontrar opções à base de chocolate e doce de leite, quesitos nos quais a Patagônia é referência. Mas nada se compara à oferta de doces com frutas vermelhas, marca registrada da região.

Vinho x Cerveja

Para acompanhar as refeições, o vinho sempre é uma boa opção. Mas vale a pena variar, se a alternativa for uma autêntica cerveja patagônica. Elas já disputam espaço com os Malbecs nas cartas de bebida, especialmente na Villa La Angostura, a cerca de 85 km de Bariloche.

É lá que estão oásis como a Bauhaus, cervejaria artesanal que serve três versões da bebida: loura, ruiva e negra. "Acompanhamos com uma gastronomia também artesanal e usamos cerveja nas próprias receitas", confirma a mestre cervejeira Natalia Granzurger, argentina de origem alemã.

Salsicha alemã, chucrute, pão caseiro e chutney estão entre os belisquetes servidos na casa, que tem capacidade para 70 pessoas. Quem quiser levar a cerveja na bagagem encontra versões engarrafadas pelo mesmo preço da taça: 18 pesos, o equivalente a cerca de R$ 7.

adblock ativo