Roteiros incluem passeios e mergulhos no mar do Caribe

Com toda a programação de entretenimento, há quem prefira aproveitar o dia no navio. No entanto, nada pode ser melhor do que caminhar pelas praias de areia branca e nadar nas águas azul-turquesas do mar do Caribe.

Nassau, nossa primeira parada, foi paraíso de piratas de 1690 a 1720. O porto da cidade fica bem no Centro Histórico, o que permite ao turista visitar a pé monumentos, o Museu dos Piratas (US$ 12, inteira), fazer compras (especialmente de rum e charutos) e conhecer o Palácio do Governo, no qual, aos sábados, quinzenalmente, pode-se assistir à troca da guarda. Afinal, até 1973 as Bahamas eram colônia britânica.

Como o navio fica menos de oito horas atracado, a maioria pula a etapa histórica e vai de van (US$ 4) para as praias dos grandes resorts e opções como esportes aquáticos, mergulho e vôlei de praia.

As praias são privadas e muitos resorts cobram pela entrada. O Atlantis Paradise Island, o mais famosodeles, tem pacotes diferentes que variam de US$ 39 a US$ 135 (adulto) e podem incluir almoço, um gigantesco aquário, lagoa e parque aquático.

Castaway Cay, segundo destino do cruzeiro, é a ilha privativa da Disney nas Bahamas, inteiramente planejada para completar o universo mágico do navio.

No paraíso de águas cristalinas,crianças e adultos munidos de snorkel e pés de pato podem se aventurar à caça de tesouros submersos, entre eles, uma estátua do Mickey. Outra parada obrigatória é o Pelican Plunge, uma plataforma flutuante de 222 m², com toboáguas e jatos de água. Bicicleta, parapente, pesca, mergulho com raias, pedalinho, caiaque e veleiro são opcionais que fazem a viagem inesquecível.

Em meio a tanta animação, em Serenity Bay, praia exclusiva para maiores de 18 anos, pode-se encontrar tranquilidade, sombra, água fresca e bons drinques.

Se a chuva insistir em aparecer, você com certeza vai ouvir de alguém que o Mickey levou o sol para o navio.

A repórter viajou a convite da Disney Cruise Line.

