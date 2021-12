Roteiro gastronômico é aposta das agências de viagem

A cada dia a gastronomia vem sendo utilizada como um produto e como atrativo turístico. A culinária apresenta novas possibilidades de exploração, colocando o turista em contato direto com produtos, alimentos e até produtores dos locais visitados, o que muitas vezes consegue traduzir e resgatar aspectos da história e cultura típicos de cada cidade.

Essa experiência de fazer com que a pessoa se sinta parte do lugar é o diferencial do roteiro, que tem crescido e atraído turistas nesses últimos anos.

Para quem deseja uma vivência com o local visitado, a empresa Gouté, situada em São Paulo, é voltada para o turismo e vivência gastronômicos, no qual os turistas têm a possibilidade de conhecer desde o processo de produção dos alimentos, até o produto final. A agência disponibiliza três tipos de serviço para os roteiros, sendo eles : viagens "A La Carte", que são rotas bases, que podem ser feitas sob consulta, escolhendo a data e podendo ser adaptadas; viagens "Confiances", que são acompanhadas por especialistas; e a "Date Du", viagens com data marcada.

Os destinos são dos mais variados, do sul da Bahia ao Uruguai. Como aposta de roteiros que podem vir a ser uma tendência, Dani Hispagnol, chef e propietária da Gouté - que prestava informalmente o serviço de preparar roteiros para os seus clientes mundo afora quando sócia do restaurante Toro -, fala da importância de conhecer lugares que despertem curiosidade. "Não sigo muito tendências. Vou até o local e exploro e depois formato um roteiro base. Em 2017 levo um grupo para a Índia, para vivenciar a culinária medicinal ayurvédica, e para fazendas de café especiais no Brasil. Minhas vivências são cada vez mais próximas aos produtores e é isso que gosto mais de propor", afirma.

Para ampliar as possibilidades de roteiros que envolvam a culinária, é possível também a realização do curso de idiomas aliado a cursos de gastronomia local.

A empresa CCI, que está no ramo de intercâmbio há dez anos, apresentou como um de seus roteiros a cidade de Barcelona.

O programa inclui duas semanas de curso de espanhol de 20 aulas por semana, mais o curso de culinária de dez aulas por semana, com acomodação em casa de família. Outros destinos, como Florença, Canadá e Equador, também possuem esse tipo de opção no pacote.

Porém, não é preciso ir longe para usufruir de um processo cultural desses. Na Bahia, a diversidade de roteiros turísticos também proporciona uma enriquecedora experiência. Rotas como a do cacau, em Ilhéus, e o enoturismo, no Rio São Francisco, são opções que permitem desfrutar de receitas e vinhos da melhor qualidade sem gastar muito.

Segundo o gastrólogo e sommelier Vevé Bragança, é preciso ressaltar a riqueza de ingredientes baianos. "Nós temos a culinária praiana, que é a das barracas de praia, mariscos em geral, a culinária de matriz africana, que abrange tanto o litoral como o Recôncavo, e também a culinária sertaneja da Bahia, com caprinos e ovinos de qualidade nos restaurantes".

Experiência Premium

Para os que desejam uma experiência exclusiva, os cruzeiros temáticos da empresa SeaDream, conhecida no mercado de cruzeiros por seus iates de luxo, apresenta rotas focadas em degustação de vinhos no mediterrâneo. Segundo o diretor da empresa, Ilya Hirsch, o navio exige que o hóspede tenha acesso e desfrute o melhor da culinária e das bebidas locais, para que a experiência seja completa sem precisar sair do navio.

Durante a viagem, o hóspede contará com jantares e menu degustação elaborados pelo chef executivo, harmonizados com vinhos da região. Com ingredientes frescos e rigorosamente selecionados em cada porto de parada, o passageiro tem a possibilidade de, mediante o pagamento de uma taxa, sair e fazer as compras com o chef do navio. O que também possibilita um contato maior com a região que está sendo visitada.

