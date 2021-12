Roteiro de praias em um dia em Fortaleza

Fortaleza tem muito mais a oferecer que seus belos dias de sol, com temperatura média de 26° Celsius. A capital cearense possui belas paisagens em seu litoral, que é dividido em leste e oeste, além de contar com uma gastronomia deliciosa e rendas que parecem verdadeiras obras de arte.



Para quem permanece pouco tempo na capital cearense e quer conhecer três praias em um único dia, a dica é fazer um passeio que passa por Morro Branco, Praia das Fontes e termina em Canoa Quebrada. A praia de Morro Branco, a 87 km de Fortaleza, é o ponto de início do roteiro. É lá que fica o Parque das Falécias, onde as falésias abertas com a erosão do vento e da chuva formam um labirinto pelo qual os visitantes caminham para admirar suas areias coloridas, que chegam a ter até 10 tonalidades diferentes.



Deste local o buggy conduz pela beira-mar até a Praia das Fontes. Ali há três bicas, chamada também de "fonte da juventude". No trajeto até Canoa Quebrada o veículo ainda faz mais uma parada para o turista se refrescar nas águas da Lagoa de Uruaru.



Em Canoa Quebrada uma grande pedida é aproveitar para subir no mirante e tirar belas fotos, ou se quiser um pouco mais de adrenalina fazer um voo de parapente. Quem ficar mais tempo ainda consegue conhecer a vila de pescadores e a famosa Broadway do Nordeste, uma rua que abriga os principais bares, restaurantes e lojinhas do vilarejo - palco de shows de MPB, forró, reggae.



Das praias que ficam dentro do município de Fortaleza, a Praia do Futuro é a única própria para banho. Ela ocupa oito dos 25 km da orla da cidade, possui águas limpas, calmas e uma infra-estrutura completa para receber os visitantes, com barracas que têm desde piscina até salão de beleza.



A Avenida Beira-Mar concentra o melhor da gastronomia local, como o primeiro restaurante da rede Coco Bambu e o Marquinhos Delícias Cearenses, além do Mercado de Peixes. É nesta via que também há a tradicional Feira de Artesanato, que acontece todo dia a partir das 17h.

