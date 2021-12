Rotas cervejeiras se mostram como opção de passeio turístico

Quando a gente senta no bar e manda descer uma cerveja para refrescar a garganta, muitas vezes não sabe - e nem quer saber - o caminho que aquela gelada percorreu antes de cair linda e loura no nosso copo.



Talvez o bar não seja mesmo o lugar mais apropriado para se aprofundar em um assunto um tanto complexo, cujo processo envolve fases como malteação, moagem, mosturação, filtragem, brassagem, resfriamento, fermentação, maturação, filtração e pasteurização.



Dito assim, também não tem a menor graça. Até porque alguns termos são indecifráveis para quem só conhece a cerveja da garrafa para fora. Mas a coisa muda muito de figura quando se tem a oportunidade de ver de perto como tudo funciona.



Sem fotos



É esta a proposta do turismo cervejeiro, nicho que segue crescendo em diversas regiões do Brasil, de olho no viajante que não se contenta em apenas molhar as palavras com a bebida alcóolica mais consumida no País.



Na Bahia, é possível mergulhar nos bastidores da fabricação industrial na cervejaria Brasil Kirin, localizada na cidade de Alagoinhas.



Há pouco mais de um ano, a fábrica baiana incorporou à sua rotina o Brasil Kirin Tour, que foi implantado primeiro na unidade de Itu, cidade do interior Paulista.



Tudo começa com uma palestra rápida e termina com uma degustação. Entre um momento e outro, são cerca de 2h30 de passeio, que permite ao visitante conhecer desde a matéria-prima da cerveja até o processo de envase na linha de produção.



Também fazem parte do tour locais como as estações de tratamento de água e de despejos industriais. A má notícia em tempos de selfies e redes sociais é esta: não é permitido fotografar nem filmar.



Só para maiores



Para garantir uma vaga, é preciso se cadastrar no site e torcer pela próxima data disponível. As visitas acontecem de segunda a sexta, em dois turnos , para grupos de no mínimo 15 e no máximo 50 pessoas.



Vale lembrar que é preciso ter mais de 18 anos para participar. "Por enquanto é nossa única ressalva. Mas em breve vamos nos adaptar para oferecer um tour não alcóolico", promete Carla Gomes, que atua na fábrica como monitora.



Ela conta com o reforço de fones de ouvido para facilitar a comunicação, que também pode ser feita em inglês e em Libras (Língua Brasileira de Sinais), especialidade da também monitora Alirian Silva.



O programa Brasil Kirin Tour também está disponível nas fábricas de Cachoeiras de Macacu (RJ), Campos do Jordão (SP) e Igrejinha (RS).



Rotas cervejeiras



O interior de São Paulo é um prato - ou melhor, um copo - cheio para quem quer viver essa experiência. É possível visitar cervejarias como a Colorado, em Ribeirão Preto, e a Dama Bier, em Piracicaba.



Em Belo Horizonte (MG), tem a Falke e a Wäls. Em Blumenau (SC), dá para conhecer a Eisenbahn, Bierland e Wunder Bier. Essas e outras cidades também oferecem rotas cervejeiras que se completam com visitas a bares e restaurantes temáticos.



Na Bahia, está previsto para janeiro o início das visitações à fábrica da Itaipava, inaugurada há pouco mais de um ano também na cidade de Alagoinhas. A unidade baiana da Ambev não abre suas portas para o público, mas outras marcas do grupo fazem isso em outras cidades.



É o caso da Bohemia, primeira cervejaria brasileira, que recebe visitantes em Petrópolis, a uma hora da capital Rio de Janeiro. Além de tour interativo, o visitante pode fazer cursos e degustar cervejas ali mesmo, no bar ou no restaurante da marca.

adblock ativo